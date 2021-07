Kelsey Grammer (66) er aller mest kjent som den selvhøytidelige men klønete psykologen Frasier fra seriene «Cheers» (1984 til 1993) og «Frasier» (1993 til 2004).

Frasiers liv er innholdsrikt med mange og hyppige opp- og nedturer, men på privaten har Kelsey Grammer måttet gjennomleve langt større prøvelser.

I 1968 ble faren hans drept under et innbrudd i hjemmet. I 1975, da Grammer var 20 år, ble hans søster Karen (18) kidnappet, voldtatt og drept.

Fem år etter drapet på søsteren døde Grammers halvbrødre Stephen og Billy i en dykkerulykke.

– Mye smerte



Selv har skuespilleren vært åpen om sitt langvarige misbruk av narkotika, som han mener har skyldtes depresjoner og skyldfølelse. Han har gjennomgått tunge skilsmisser – sist fra The Real Housewives of Beverly Hills-stjerne Camille Grammer i 2011 – og han har vært rammet av hjerteinfarkt.

– Det var en ekstraordinær utfordring mye av tiden, og det har vært mye smerte og mye glede. Jeg ville ikke byttet bort et øyeblikk av det, bortsett fra kanskje å få tilbake noen av dem jeg bryr meg om, oppsummerer Kelsey Grammer i et ferskt intervju med Page Six.

Småbarnspappa



Kelsey Grammer og kona Kayte Walsh fotografert i forbindelse med Oscar-utdelingebn i Berverly Hills i California i 2016. Foto: Danny Moloshok / Reuters/NTB

I dag er Grammer gift for fjerde gang, med den britiske flyvertinnen Kayte Walsh (40).

Han har sju barn, inkludert to sønner på seks og fire med Walsh.

– Jeg er velsignet som har fått muligheten til å leve flere liv. Det har vært en stor, stor tilfredsstillelse for meg. Å ha små barn på dette tidspunktet i livet er bare noe av det mest fantastiske en person kan ha. Og å ha de eldre barna mine også, det er en sann velsignelse. Jeg mener, jeg har blitt tildelt store gaver, sier Kelsey Grammer i intervjuet med Page Six.