«Siste nytt fra magen: There is a new Blipp comin!». Slik avslører den populære programlederen nyheten om familieforøkelsen på Instagram.

I februar ble det kjent at Stian Blipp gir seg i TV-suksessen «Senkveld», men uten å røpe hvilke planer han hadde fremover, bortsett fra sitt nye standup-show til høsten. I april bekreftet TV 2 at «Senkveld» avvikles for godt.

– Det er veldig veldig vemodig og skulle si takk og farvel til det miljøet der, og alt vi har gjort sammen, men samtidig fint, for jeg gjør noe jeg har hatt veldig lyst til å gjøre en god stund, fortalte 31-åringen til VG. TV 2-ledelsen regner likevel med at han dukker opp på skjermen igjen en gang i fremtiden.

– Mer jobb og logistikk med flere barn

I november 2018 fikk Jamina Iversen og Stian Blipp en datter. Samme år giftet de seg. I et intervju med Se og Hør i 2019 fikk Blipp mye skryt av ektefellen i sin nye farsrolle. Samtidig ga hun klart uttrykk for at det ikke sto øverst på prioriteringslisten å få flere barn.

– Det å ha søsken er jo superfint, og jeg kunne tenkt meg å ha mange barn. Akkurat nå tenker jeg at det holder med én, og det er egentlig kun av egoistiske årsaker. Det er mye mer jobb og logistikk med flere barn, fortalte Jamina Iversen.

Folkets favoritt



Stian Blipp var programleder for sesong 5 av Norske Talenter på TV 2 i 2012, og ledet senere Idol. 20 år gammel vant han prisen «Årets Radiotalent» for sin innsats i morgenshowet på P5, ifølge Wikipedia.

I mai 2013 vant han publikumsprisen under Gullruten, hvor han ble stemt frem som folkets favoritt. Høsten 2013 ble Blipp del av teamet i TV-serien «Torsdag kveld fra Nydalen».

Høsten 2018 overtok han som programleder i «Senkveld» sammen med Helene Olafsen. Siste sending er satt til 21. mai.