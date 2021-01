Trump slapp rapper ut av fengsel – nå må han kanskje inn igjen

Dagen før han forlot presidentembetet ble det klart at Donald Trump viste tilsammen 142 personer nåde for straffeprosesser.

Blant de 72 som ble benådet var rapperen Lil Wayne, og blant de 72 som fikk forkortet straff var kollegaen Kodak Black (23). Både Wayne og Black er dømt for brudd på våpenlovgivningen.

Black slapp ut etter å ha sonet ett år av straffen på 46 måneder, men friheten blir kortvarig om påtalemyndigheten i South Carolina får det som den vil. Kodak Black er nemlig mistenkt for at ha forgrepet seg på en 18 gammel jente.

Overgrepet skal ha funnet sted på et hotellrom i 2016. Her skal rapperen, som nylig skiftet sivilt navn fra Dieuson Octave til Bill Kapri, ha bitt jenta i både hals og bryster mens overgrepet skjedde, skriver danske BT.

Anklager Ed Clements i South Carolina er sitert på at de nå går «aggressivt» til verks for å få rapperen dømt.

Lykkes det, risikerer Kodak Black å måtte tilbringe 30 år bak murene – til tross, altså, for at han stod på Donald Trumps benådningsliste, i gruppen som fikk straffen sin forkortet.

Uansett gruppe gir nemlig ikke benådning noen garanti for ikke å bli straffet igjen. Benådninger gis for spesifikke forhold, og kommer det en tiltale for et forhold man ikke er benådet for, risikerer man straff.

Kodak Blacks forsvarer Beattie Ashmore virker uansett ikke overvettes bekymret.

– «Aggressiv» rettsforfølgelse? Det har gått fire år. Det taler for seg selv, sier han, og legger til at han ikke tror saken kommer til å havne i retten.

Blacks største hit er låten «Zeze» som nådde andreplassen på Billboard og en tiendeplass på VG-lista.