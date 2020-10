Skuespilleren, regissøren og produsenten Clark Middleton døde etter å ha blitt syk av det myggbårne viruset, skriver The Guardian. Dødsfallet bekreftes i en twitter-melding av skuespillerens kone Elissa.

– Jeg vil takke for all kjærlighet og støtte min kjære har fått. Jeg har ikke kontroll på hvor mange ganger han sa «gi verden ditt beste, så vil det beste også skje med deg». Noe hans far pleide å si. Nå er han i lyset, glad og fri, og sender kjærlighet til dere alle, skrev Elissa Middleton på Twitter tirsdag.

Clark Middleton spilte i flere store filmer og serier, deriblant The Blacklist, Birdman, Law and Order, Sin City, og Kill Bill. Han spilte også i Twin Peaks da 90-tallsserien vendte tilbake til skjermen i 2017.

Der spilte han rollen som Charlie, ektemannen til karakteren Audrey Horne, spilt av Sherilyn Fenn. En rolle han ikke trengte å gå til audition for å få. Serieskaperen David Lynch nølte ikke med å tildele ham rollen, som for Middleton var helt perfekt.

– Jeg visste at jeg kom til å trives i denne verden. Det er en type verden jeg som skuespiller hører hjemme i, sa Middleton om den mystiske og absurde verden skapt av David Lynch.