Vasket vekk verdenskjent kunstners verk

«Banksy» sitt siste kunstverk, titulert «If You Don't Mask, You Don't Get», ble malt på innsiden av en T-banevogn i London. Verket gikk over en hel vogn, og viste flere rotter med munnbind. Kunstneren signerte verket i samme farge som munnbindene har i England.

Renholderne til T-baneverket i London oppfattet det ikke som noe mer enn vanlig grafitti og fulgte vanlig prosedyre - og vasket det vekk.

– Det ble håndtert som all annen grafitti på T-banene. Renholdernes jobb er å passe på at vognene er rene, spesielt i disse tider, sa en kilde som jobber for Transport for London til BBC.

«Banksy» la selv ut video av hvordan verket ble til på sin Instagram-konto.

Sannsynligvis var verket en oppfordring til å ta i bruk munnbind når man tar offentlig transport i England, noe som kreves at man bruker i London «under hele turen på offentlig transport», ifølge Transport for London sine egne sider.

Transport for London uttalte til BBC at de satt pris på oppfordringen «Banksy» kommer med, og ønsket ham velkommen til å lage en ny versjon på et mer egnet sted.

Den britiske kunstneren er verdenskjent for sine samfunnskritiske verk, og med en tydelig grafittistil. Han har opprettholdt anonymitet gjennom hele sin karrierere, som begynte på 90-tallet.

