Prins William og hertuginne Kate Middleton har tre barn sammen George (6), Charlotte (5) og Louis (2). Foreldrene står nå overfor dilemmaet om hvorvidt de skal sende barna til kostskole eller ikke, som kongelige barn vanligvis blir sendt til i åtteårsalderen.

Til britiske OK! magazine forteller kongehusekspert Ingrid Seward at paret vil diskutere avgjørelsen nøye:

– Jeg tror de vil vente og se hvordan barnas personligheter utvikles, og ta hensyn til hvorvidt de vil være komfortable med å ikke bo hjemme. Etter å ha vært gjennom forferdelige traumer i sin egen barndom er William veldig oppmerksom på barnas mentale helse.

Prins William har blitt en forkjemper for mental helse, blant annet ved å opprette «Heads Together » sammen med prins Harry, for å bidra til mer åpenhet rundt temaet. Han har også engasjert seg for den britiske organisasjonen «Young Minds», som vektlegger unge menneskers mentale helse.

– Ikke stort sjokk hvis de gjør det på sin egen måte

Både George og Charlotte er i dag elever ved Thomas’s Battersea, som ikke er langt unna Kensington Palace. På grunn av coronakrisen har de hatt hjemmeundervisning de siste tre månedene.

Seward tror ikke det er utenkelig at William og Kate bryter med tradisjonen om å sende kongelige barn til kostskole, og betegner dem som opptatt av å fremstå som en «vanlig familie man kan relatere seg til».

– Vi har blitt vant til å se kongelige bryte tradisjoner i disse dager, så det blir ikke et stort sjokk hvis de gjør dette på sin egen måte. Jeg tror Kate og William tenker at så lenge barna er fornøyde med skolen sin - hvorfor skal man da endre på noe? forteller Seward til OK!.

Kostskole kan bety «uendelige muligheter»

Til britiske Standard forteller administrerende direktør ved britiske Boarding School Association Robin Fletcher at kostskole ville vært en fantastisk mulighet for George, hvor han vil ha «uendelige faglige og utenomfaglige muligheter», i tillegg til å få venner for livet:

– Samme om han blir plassert på en kostskole i en by eller på landet, vil prins George bli behandlet som en likeverdig og vil ha muligheten til å utvikle sine ferdigheter og interesser.