Skuespillerne Angelina Jolie (45) og Brad Pitt (56) var sammen i tolv år og gift i to av dem. I 2016 ble mange overrasket da det kom frem at Jolie hadde tatt ut skilsmisse fra Pitt.

Den gangen oppga hun «uforenelige uenigheter» som grunn til skilsmissen, men inntil nå har hun aldri sagt akkurat hvorfor hun søkte om skilsmisse.

Skilsmissen ble fullført først i fjor. I et nytt intervju med indiske Vogue forteller Jolie at hun skilte seg fra Pitt av hensyn til barna de har sammen – Maddox (18), Pax (16), Zahara (15) Shiloh (14) og tvillingene Vivienne (11) og Knox (11).

Fokuserer på barnas beste

– Jeg skilte meg på grunn av familien min. Det var den rette avgjørelsen. Jeg fokuserer fortsatt på barnas beste, sier Jolie.

Videre forteller hun at barna deres ofte har fått høre rykter om foreldrenes skilsmisse.

– Enkelte har utnyttet seg av min stillhet og barna har fått høre løgner om seg selv i mediene, men jeg minner dem på at de selv vet hva som er sant. De er seks modige og sterke unge mennesker, sier hun til Vogue.

Brad Pitt har tidligere vært enda mer åpen om hva som gikk feil i ekteskapet. I 2017 avslørte han til magasinet GQ Style at litt av grunnen til at Jolie skilte seg fra ham var at han drakk for mye.

– Kunne drikke en russer under bordet

– For å være ærlig kunne jeg drikke en russer under bordet. Jeg var profesjonell. Jeg var god, sa han.

I intervjuet sa Brad at han drakk for mye fordi han prøvde å flykte fra vonde følelser. Nå går han i terapi og har byttet ut alkoholen med tranebærjuice.

– Jeg tror det er en del av utfordringen ved å være menneske: Enten flykter du fra problemene dine hele livet eller så finner du en løsning på dem og utvikler deg, sa Pitt.

