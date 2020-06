President Donald Trump (74) har flere ganger skapt reaksjoner fordi han nekter å gå med munnbind selv om de amerikanske helsemyndighetene anbefaler det.

I slutten av mai besøkte han en bilfabrikk hvor alle andre hadde på seg munnbind, men selv sa han at han ikke ville ha på seg munnbind foran kameraene.

– Jeg vil ikke gi pressen gleden av å se meg med munnbind, sa han da, ifølge Time Magazine.

Presidentens måte å takle coronakrisen på har fått den amerikanske rockestjernen Bruce Springsteen (70) til å reagere sterkt.

– Det er en nasjonal vanære

I et lydspor som han har lagt ut på Twitter, sier han at Trump oppfører seg respektløst overfor de som har blitt rammet av viruset.

– Det har dødd mer enn 100.000 amerikanere i løpet av de siste månedene, og den tomme, skammelige responsen fra våre ledere har gjort meg fly forbannet, sier han, og fortsetter:

– Disse menneskene fortjener bedre enn å bare være en del av en ubeleilig statistikk i vår presidents kamp for å bli gjenvalgt. Det er en nasjonal vanære.

Videre ber han presidenten om å vise litt mer medfølelse for sine landsmenn.

Ber Trump ta på seg munnbind

– Med all respekt, Sir, vis litt omtanke og medfølelse for dine landsmenn og for landet ditt. Få på deg et jævla munnbind.

President Trump har så langt ikke kommentert musikerens kritikk mot ham. Springsteen har aldri lagt skjul på hva han mener om presidenten.

Før Trump vant presidentvalget i 2017 sa Springsteen til Fredrik Skavlan at han ikke trodde Trump kom til å vinne valget.

– Han har kommet nært nok til å gjøre meg nervøs. Jeg tror ikke han kommer til å vinne, men bare det at han stiller til valg, er flaut hvis du er amerikaner, sa han under en sending av «Skavlan» på NRK.

