Dolph Lundgrens forhold til den 38 år yngre personlige treneren Emma har skapt mange overskrifter siden de offentliggjorde forholdet sitt i januar.

På onsdag avslørte Lundgren at de hadde forlovet seg, og nå forteller de om forlovelsen til svenske Aftonbladet.

Lundgren og Krokdal bor i Los Angeles, men de siste månedene har de vært i Stockholm sammen med Lundgrens datter Ida (24).

– Jeg var inne i en smykkebutikk for å se etter noe til datteren min Ida for noen uker siden. Da så jeg en ring og det slo meg at jeg burde fri til Emma her i Sverige. Det føltes perfekt og romantisk, vi kommer jo fra Skandinavia begge to, sier han.

Les også: Samantha Fox forlovet med norske Linda

Møttes på treningssenteret

Dolph Lundgren er en av Sveriges mest kjente skuespillere, og har blant annet spilt i James Bond-filmen «Med døden i sikte» og mot Sylvester Stallone i «Rocky IV» i 1985 og igjen i Creed II i 2018.

Han møtte Emma Krokdal på et treningssenter i Los Angeles, hvor hun jobber som personlig trener.

Etter det romantiske frieriet la Krokdal ut noen bilder av seg selv sammen med Lundgren og en stor, rosa diamantring.

(Saken fortsetter under)

Paret sier til Aftonbladet at de ikke har lagt noen konkrete planer for bryllupet enda, men at de antageligvis kommer til å gifte seg i Stockholm.

Vil ha flere barn

Lundgren har døtrene Ida (24) og Greta (18) fra et tidligere ekteskap. Emma Krokdal sier at hun ser for seg å få barn med Lundgren i fremtiden.

– Vi har snakket om det og jeg vil absolutt ha ett eller to barn. Han virker åpen for det, sier hun.

Mange har vært skeptiske til parets store aldersforskjell, men både Lundgren og Krokdal sier at aldersforskjellen ikke har vært noen hindring.

– Jeg jobber i en veldig ensom bransje og blir man forelsket så blir man det. Man vet ikke hva som venter rundt neste hjørne, og det er det som er så fantastisk med livet. Vi er veldig lykkelige, sier Lundgren til Aftonbladet.

Les også: Stor aldersforskjell kan være bra for forholdet