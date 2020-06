Både Triana (38) og Mikael Gabriel Sohlman (30) har delt den gode nyheten på sine sosiale medier.

I et innlegg på Instagram skrev Triana at hun og Mikael Gabriel nå har vært sammen i fem år, og at de venter sitt første barn sammen.

– Fem år med denne fantastiske sjelen ved min side. Gjennom mørke og gjennom lys. Med ham har jeg blitt så velsignet av å gå inn i bevissthet om hva det å elske noen uten grenser føles ut som. Så jeg er overbegeistret for endelig å kunne dele enda en velsignelse: Vi gror et lite menneske som kommer til å bli med oss på denne livsreisen», skrev hun ifølge VG.

Innlegget er nå slettet, men i et nytt innlegg takker programlederen følgerne sine for alle gratulasjonene.

– Jeg er veldig takknemlig for all støtten deres og jeg er fylt med kjærlighet, skriver hun.

Triana Iglesias er mest kjent for sin modellkarriere og for å ha vært programleder for «Paradise Hotel» i en årrekke.

Hun og Mikael Gabriel har vært sammen siden 2015. I 2016 fortalte Triana til God Kveld Norge at hun hadde funnet den store kjærligheten og at hun ville ha barn når tiden var inne.

– Jeg har aldri hatt det bedre. Jeg er så lykkelig og forelsket, sa hun.

