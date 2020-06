Det er Lene Marlin (39) som har delt den koselige nyheten på sin Instagram-profil. Hun har lagt ut et bilde av seg selv og samboeren Kåre Conradi (48), hvor hun har et hjerte på magen.

– Baby i magen. Vi er overlykkelige, og gleder oss sånn til å møte den lille, skriver hun.

Innlegget har allerede blitt likt av over 5000 av hennes følgere, og i kommentarfeltet renner gratulasjonene inn. Verken Lene Marlin eller Kåre Conradi har barn fra før av.

Lene Marlin er kjent for sin karriere som artist og låtskriver, og har de siste årene også vært dommer i «The Voice». Kåre Conradi er skuespiller og har spilt i flere kjente filmer og serier som «Vikingane».

Paret ble først observert sammen i 2007, men de har hele tiden holdt kortene tett til brystet angående forholdet sitt.

De forlovet seg på julaften i 2013, men har ikke giftet seg ennå. Kåre Conradi har også jobbet litt som artist opp gjennom, og derfor har han og forloveden ofte fått spørsmål om de kommer til å samarbeide som artister.

I 2011 sa Conradi til Dagbladet at de ikke hadde noen planer om det. Han skrøt imidlertid av kjæresten, og sa at han hadde lært mye om musikken av henne.

– Jeg har en enorm respekt for hennes måte å forholde seg til musikken på. Det har vært veldig lærerikt å være en del av hennes liv. Jeg tror vi har en gjensidig respekt og synes det er deilig at vi har forståelse for hverandres arbeidsprosesser, sa han.

