En av søstrene til Bonnie, Anita Pointer, bekreftet den triste nyheten til kjendisnettsiden TMZ i går. Ifølge Bonnies manager Roger Neal, døde hun av hjertestans.

Anita Pointer sier i en uttalelse til TMZ at hun og familien er i dyp sorg etter å ha mistet Bonnie.

– Det er med stor sorg at jeg må kunngjøre at søsteren min Bonnie døde i dag morges. Familien vår er knust, og på vegne av søsknene mine og hele Pointer-familien ber vi om deres bønner, sier hun.

– Bonnie var min beste venn

Bonnie Pointer begynte å synge sammen med søstrene June og Anita som tenåringer og i 1969 startet de gruppen The Pointer Sisters.

I 1972 ble også deres eldste søster Ruth med i gruppa, og på starten av 70-tallet opplevde de stor suksess med hits som «Yes We Can Can» og «Fairytale». Sistnevnte vant de en Grammy Award for. Bonnie var ofte forsangeren i gruppa.

– Bonnie var min beste venn og vi snakket sammen hver dag, vi kranglet aldri, og jeg savner henne allerede og kommer til å se henne igjen en dag, sier søsteren Anita til TMZ.

Giftet seg med musikkprodusent

I 1977 bestemte Bonnie seg for å prøve seg som soloartist, mens søstrene hennes fortsatte samarbeidet og laget store hits som «I’m So Excited» og «Jump (For My Love)».

Året etter signerte Bonnie platekontrakt med Motown Records og gjorde stor suksess som soloartist. Det samme året giftet hun seg med musikkprodusenten Jeffrey Bowen som jobbet i Motown Records. De skilte seg i 2016.

En av de andre søstrene fra The Pointer Sisters, June Pointer, døde i 2006 av kreft. Bonnie Pointer etterlater seg sine to gjenlevende søstre Anita og Ruth.

