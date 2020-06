Gunnel fra «Ullared»: – Jeg har fått kreft

I realityserien «Ullared» får seerne møte personalet og stamkundene ved det svenske varehuset Gekås Ullared.

Gunnel (74) og søsteren hennes Maritta (76) er to av stamkundene på varehuset. I sommer skal det spilles inn en ny sesong av serien, men denne gangen får ikke Gunnel blitt med.

– Jeg har lungekreft. Legene skal ha møte på tirsdag og så blir det operasjon, sier hun til svenske Aftonbladet.

Ble urolig etter å ha snakket med legen

Videre forteller hun at det til tider har vært vanskelig å takle diagnosen.

– Noen dager går veldig bra, andre dager går ikke så bra, da gråter jeg.

Den ellers så blide TV-profilen sier hun at hun prøver å holde humøret oppe ved å se på gamle episoder av serien. Neste uke skal hun opereres, og etter det håper hun på å få leve et mer normalt liv igjen.

– Jeg har ikke vondt eller noe sånt. Men jeg ble urolig når de sa at jeg måtte komme på sykehuset så fort som mulig. Men denne sykdommen skal bort så fort som mulig, sier hun til Aftonbladet.

– Jeg henger ikke med Morgan

Hovedpersonene i serien «Ullared» er Morgan Karlsson (47) og Ola-Conny Wallgren (56). I serien fremstår de som et radarpar og vennskapet deres har sjarmert TV-seere både her til lands og i Sverige.

Mange trodde kanskje at de var like gode venner i virkeligheten, men i et intervju med Expressen i januar sa Ola-Conny at det absolutt ikke stemmer.

– Jeg henger ikke med Morgan. Med en gang jeg drar et sted, så spør folk: Hvor er Morgan? Da kan jeg bli forbannet og sur. Nå er det sånn at jeg har et eget liv, jeg har andre kompiser. Folk tror livene våres bare sirkulerer rundt oss to. Sånn er det ikke.

