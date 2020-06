Tirsdag ble sosiale medier som Instagram og Twitter fylt med svarte bilder etterfulgt av hashtaggen #Blackouttuesday.

Bevegelsen på sosiale medier ble startet av Atlantic Records for å sette fokus på drapene på George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor og de utallige andre som gjennom historien har blitt ofre for rasisme og politivold.

Mange norske og utenlandske kjendiser var raskt ute med å vise sin støtte til bevegelsen. Skuespiller og programleder Jenny Skavlan (34) er en av de som anerkjenner at hun som hvit kvinne aldri har kjent på urettferdighet på grunn av hudfargen sin.

På Instagram har hun spurt følgerne sine om anbefalinger om bøker og filmer man kan se for å lære seg mer om rasekonflikten. Disse har hun delt videre.

– Tenk over hvordan du og de rundt deg snakker om og til andre mennesker. Slå alltid ned på ord og oppførsel som ikke innebærer den respekten alle mennesker fortjener, skriver Skavlan i en Instagram-story.

– Stopp denne umenneskelige oppførselen

Artisten Astrid S (23) viser også sin solidaritet med bevegelsen.

– Blackout Tuesday er ikke en fridag eller en pause fra sosiale medier. Det er en dag for refleksjon, diskusjon og å aktivt være anti-rasist. Rasisme er fortsatt tilstede og et problem i Norge, skriver hun, og oppfordrer følgerne sine til å bli med på demonstrasjon ved den amerikanske ambassaden på fredag.

Prinsesse Märtha Louise (48) og kjæresten hennes Durek Verrett (45) har også tatt til orde for saken i sosiale medier.

– Hvor mange flere menn og kvinner må dø, bli skadet, mobbet eller truet før noe forandrer seg? Når skal vi våkne opp? Stopp denne umenneskelige oppførselen! skriver Märtha Louise på Instagram.

– Vi må en aktiv innsats for å endre den systematiske undertrykkingen av fargede («people of color»), skriver Verrett på Instagram.

– Vi er alle del av den menneskelige rasen. Vi er alle mektige. Vi er alle ledere. Vær en leder for alle. Vi burde feire våre forskjeller, ikke bruke dem som en måte å splitte oss på, fortsetter han.

Andre norske profiler som Gunhild Stordalen, John Carew og Petter Northug har også delt svarte bilder og sitater om bevegelsen.

Måtte fortelle sønnen om rasisme

Det har også utenlandske politikere, skuespillere og artister. Skuespilleren Reese Witherspoon (44) skriver på Instagram at hun i forrige uke måtte forklare sin syv år gamle sønn hvorfor det er så mye opprør og demonstrasjoner i USA.

Skuespilleren Reese Witherspoon oppfordrer andre foreldre til å lære barna sine om rasisme og fordommer. Foto: Jean-baptiste Lacroix/AFP

Hun skriver at det var hjerteskjærende – men ikke i nærheten av så hjerteskjærende som det må føles å være et offer for meningsløs og voldelig kriminalitet.

– Vi må ta ansvar for det som skjer i dette landet. Det som skjedde med George Floyd, Breonna Taylor og Ahmaud Arbery – og utallige andre – kan ikke fortsette. Vær så snill og snakk med barna dine om rasisme, privilegier, fordommer og hat. Hvis du ikke snakker med dem så gjør noen andre det, skriver hun.

Michelle Obama (56) har tidligere vært åpen om rasismen hun opplevde da hun ble USAs førstedame. Hun har delt kunstverk av George Floyd, Ahmaud Arbery og Breonna Taylor, som alle ble ofre for rasisme og politivold.

– Rase og rasisme er en realitet som så mange av oss vokser opp med å måtte lære oss å takle. Men hvis vi håper på å løse problemet, kan det ikke bare være opp til svarte mennesker. Det er opp til oss alle – svarte, hvite, alle – uansett hvor velmenende vi tror vi måtte være, må vi gjøre det ærlige og ukomfortable arbeidet med å løse problemet».

