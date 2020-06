Den tidligere dyrehageeieren Joseph Maldonado-Passage (57), best kjent som Joe Exotic, ble for alvor kjent gjennom Netflix-serien «Tiger King».

Store deler av serien handler om rivaliseringen mellom Joe Exotic og den kattefrelste dyrevernsforkjemperen Carole Baskin.

I en av de siste episodene av serien kunne man se at han ble dømt til 22 års fengsel, blant annet for å ha planlagt drap på Baskin.

I tillegg til å ha tapt kampen i retten har han nå tapt kampen om å få beholde den gedigne dyrehagen sin i Oaklahoma. Det skriver filmnettstedet Variety.

Årelang catfight

Etter Joe Exotic måtte i fengsel tok Jeff Lowe over ansvaret for dyrehagen. Han var også med i serien «Tiger King».

Grunnen til at Baskin får overta dyrehagen er at hun for flere år siden saksøkte Joe Exotic for å ha kopiert hennes merkevare.

For å unngå å måtte betale millioner i erstatning til Baskin, skal Exotic ha overført rettighetene til dyrehagen til moren sin.

Etter dette ble moren hans saksøkt for å ha overdratt eiendommen uredelig, og nå har en dommer i Oaklahoma bestemt at Carole Baskin skal få overta dyrehagen.

Jeff Lowe, som nå har ansvaret for dyrehagen, har nå fått 120 dager på seg til å gi tigrene og de andre dyrene i dyrehagen nye hjem.

Planlegger ny «Tiger King»-park

Lowe sier til TMZ at han ikke er overrasket over dommen. Han sier også at han har planer om å starte en ny «Tiger King»-park bak verdens største kasino i Oaklahoma.

Carole Baskin skriver på Facebook at hun «ikke kan kommentere saken», men at nyhetene er sanne og at «klokken tikker».

Dokumentarserien «Tiger King» fikk massiv oppmerksomhet da den ble lagt ut på Netflix i mars. I mai kom det frem at TV-kanalen CBS planlegger å lage en ny serie om Joe Exotic, der Nicolas Cage skal spille hovedrollen.

