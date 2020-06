Jennifer Aniston auksjonerer bort ikonisk nakenbilde

I et nytt innlegg på Instagram skriver skuespilleren Jennifer Aniston (51) at et bilde som ble tatt av henne i 1995 skal auksjoneres bort til inntekt for organisasjonen NAF Clinics.

Det berømte svart-hvitt bildet ble tatt av fotografen Mark Seliger, som også er en venn av Aniston. På bildet poserer «Friends»-stjernen naken mens hun ser inn i kameraet.

På Instagram skriver Aniston at hennes bilde er blant 25 bilder som skal bli auksjonert bort til inntekt for NAF Clinics, som tilbyr gratis coronatesting til mennesker i nød.

Les også: Friends-venner måtte nødlande etter flydrama

(Saken fortsetter under)

– Hundre prosent av salgsinntektene for dette portrettet skal gå til NAF Clinics, en organisasjon som tilbyr gratis coronatesting og pleie til de som trenger det. Takk igjen til Mark for at du lar meg være en del av dette, skriver hun.

Mark Seliger var i flere år fotograf for magasinet Rolling Stones. Han er kjent for sine vakre kjendisportretter og har samarbeidet med stjerner som Oprah Winfrey, Barack Obama og Brad Pitt.

Seligers bilder av filmstjernene Leonardo DiCaprio og Tom Hanks er også blant de 25 bildene som skal auksjoneres bort.

Les også: Gjengen i «Friends» samles igjen

Jennifer Aniston er aller mest kjent for sin rolle som Rachel i komiserien «Friends». Aniston og de andre skuespillerne i serien skulle egentlig være med i en ny gjenforeningsepisode av serien i mai, men på grunn av coronasituasjonen har gjenforeningen blitt utsatt på ubestemt tid.

For noen uker siden sa Lisa Kudrow, som spilte rollen som Phoebe, at episoden nå har fått en ny innspillingsdato.

– Vi har akkurat spikret en ny dato. Når vi kommer oss dit, så får vi se om vi kan gjøre det, sa hun til svenske Aftonbladet i mai.