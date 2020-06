Val Kilmer: Bønnene til Gud gjorde meg kreftfri

På 80- og 90-tallet var Val Kilmer en av verdens mest berømte skuespillere, men de siste årene har han forsvunnet fra rampelyset.

I 2014 oppdaget han at han hadde en svulst i halsen, og en lege gav ham diagnosen strupekreft. Val Kilmer er en tilhenger av trosretningen «kristen vitenskap» og har flere ganger nektet for at han hadde kreft.

I et nytt intervju med New York Times sier han at ifølge hans trosretning var ikke diagnosen en diagnose, men heller et «forslag fra legen» om at han hadde strupekreft.

Kilmer har to voksne barn fra sitt tidligere ekteskap med skuespilleren Joanne Whalley. I intervjuet med New York Times sier han at trosretningen hans mener at sykdommer kan helbredes gjennom å be.

– Jeg ba, og det var min form for behandling

Ekskona og barna hans er imidlertid ikke tilhengere av denne trosretningen, og overtalte Kilmer til å gå gjennom tradisjonell medisinsk behandling for sykdommen.

Derfor opererte han ut kreftsvulsten og fikk cellegift og strålebehandling.

– Jeg ville ikke oppleve deres frykt, som var veldig ille. Jeg ville ha dødd, og jeg ville ikke være uten dem, sier han til New York Times.

Videre forteller han at den sterke behandlingen gjorde at han ble knusktørr i halsen.

– Det ødela halsen min og den er fortsatt tørr som et bein, sier han.

Ifølge skuespilleren er han nå kreftfri, men selv mener han at det var bønnene hans, og ikke den medisinske behandlingen, som kurerte ham.

– Jeg ba, og det var min form for behandling, sier han i intervjuet.

Har ikke spist vanlig mat på flere år

Selv om Kilmer føler seg bedre nå, er han fortsatt plaget av problemer med halsen. Stemmen hans har også forandret seg veldig på grunn av den sterke kreftbehandlingen han har gått gjennom.

Han har ikke spist mat på vanlig måte på flere år, og får næring gjennom en tube. Val Kilmer er mest kjent for rollene sine i filmer som «Top Gun» (1986) og «Batman Forever» (1995). Han spilte også rollen som etterforskeren Gert Rafto i filmen «Snømannen» (2017).

Etter han ble syk i 2014 måtte han ta seg en pause fra skuespillerjobben, men i 2018 kom det frem at Kilmer har fått rollen som piloten Tom Kazansky i en oppfølger til filmen «Top Gun» fra 1986. Filmen skal ha premiere senere i år.

