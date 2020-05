Kardashian og Jenner-familien er kjent for å vise store deler av sitt glamorøse liv gjennom realityserien «Keeping Up With The Kardashians».

I en ny episode av serien er det familiens overhode, manageren Kris Jenner, som kommer med avsløringer om sitt privatliv med kjæresten Corey Gamble (39).

I et klipp fra episoden, som US Magazine har lagt ut, forteller hun til venninnen Faye Resnick at hun tror at hun har unormalt mye sexlyst.

– Jeg skjønner ikke hva som skjer, men jeg tror det er noe galt med meg for jeg har alltid lyst. Jeg tror ikke det er normalt, sier hun.

Deler sexavsløring

Jenner forteller at hun synes det er vanskelig å snakke med døtrene Kourtney (41), Khloé (35), Kim (39), Kendall (24) og Kylie (22) om sexlivet sitt fordi hun er moren deres.

Hun sier at hun derfor er glad for at hun kan dele mer med bestevenninnen.

Kris Jenner har tidligere vært gift med advokaten Robert Kardashian og OL-vinneren Bruce (som nå heter Caitlyn) Jenner.

I 2014 ble hun sammen med sin nåværende kjæreste Corey Gamble. Det har gått rykter om at de har slått opp flere ganger, men nå kan det virke som de er forelsket som aldri før.

Får støtte av venninnen

Gamble er 25 år yngre enn Jenner, og i den nye episoden av Keeping Up With the Kardashians, innrømmer Jenner at hun er bekymret over aldersforskjellen.

– Corey er sammen med en som er mye eldre enn seg og jeg tror at når du blir eldre er det ikke meningen at du skal være i humør for sex hele tiden, sier hun.

Venninnen til Kris sier imidlertid at 60-årene er den beste tiden i livene deres og at hun bør nyte det.

– Faye har rett. Sex i min alder er en vakker ting, og det jentene mine ikke forstår er at jeg faktisk er veldig heldig som fortsatt har disse følelsene. Jeg føler at jeg bør benytte meg av det, sier Kris ifølge US Magazine.

