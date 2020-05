Jude Law og Phillipa Coan møttes for fire år siden og giftet i London i fjor. Nylig la britiske Daily Mail ut bilder der man kan se at Coan er gravid.

Coan har ingen barn fra før, men Jude Law kommer derimot til å bli pappa for sjette gang. Han har tidligere vært gift med skuespilleren Sadie Frost (54), som han har tre barn sammen med.

Han har også et barn med modellen Samantha Burke (35) og et med artisten Catherine Harding (29). Jude Law er kjent for sine roller i filmer som «Den talentfulle Mr. Ripley» (1999), «Alfie» (2004) og de tre filmene om detektiven Sherlock Holmes.

I flere av filmene sine har han spilt rollen som en sjarmerende damemagnet, noe han også ser ut til å være i virkeligheten.

Forholdene hans har skapt mange overskrifter i mediene opp gjennom årene, og da spesielt forholdet til skuespilleren Sienna Miller (38).

Jude Law møtte Sienna Miller under innspillingen av filmen «Alfie», mens han fortsatt var gift med Sadie Frost.

Senere kom det frem at Law hadde vært utro mot Miller med barnepiken deres, og gikk ut med en offentlig unnskyldning til henne.

Nå ser det imidlertid ut som han har slått seg til ro med Phillipa Coan. I et intervju med Telegraph i januar sa han at han var hodestups forelsket og at han absolutt kunne tenke seg å få barn med henne.

– Jeg elsker å være far, så hvorfor ikke få en til? Jeg er heldig som er sammen med en person jeg er så forelsket i. Så det å få flere barn hadde vært fantastisk, sa han.