Ben Stiller snakker ut om farens dødsfall

Jerry Stiller begynte å jobbe som skuespiller på 50-tallet og ble spesielt kjent for sine morsomme roller i serier som «Seinfeld» og «Kongen av Queens».

Sønnen Ben Stiller gikk i farens fotspor og har lenge vært kjent som en av verdens største filmstjerner.

I et nytt intervju med The New Yorker forteller Stiller om de siste dagene med faren. Han ble 92 år og døde av naturlige årsaker.

Beholdt sin gode humor til han døde

– Han begynte å bli svakere og han hadde mange helseproblemer. Så de siste to ukene var tøffe for ham. Men han døde fredelig og beholdt sin gode humor helt til han døde. Han var bare morsom, og han var alltid seg selv. Han var nesten 93 år, så jeg tror kroppen hans hadde kommet til et punkt der det var på tide, sier han.

Stiller understreker at coronaviruset ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre.

– Søsteren min og jeg fikk være sammen med ham de siste dagene. Siden han ikke hadde en corona-relatert sykdom og hadde hanglet en stund, fikk vi være sammen med ham, noe jeg er veldig takknemlig for.

Kona til Jerry Stiller, Anne Meara, var også skuespiller. På 60- og 70-tallet samarbeidet de som en komikerduo og var med på TV-program som «The Ed Sullivan Show» og «The Tonight Show» med Johnny Carson.

Skilte seg etter 17 år

Til The New Yorker sier Ben at han syntes det var stas å vokse opp med to berømte foreldre.

– Jeg husker jeg så dem på scenen mens de underholdt og fikk folk til å le. Jeg husker at som barn, så jeg på det og tenkte at det er kult at alle synes foreldrene mine er morsomme. Det var spennende, sier han.

Ben Stiller er spesielt kjent for å ha spilt i filmer «Zoolander» (2001) og trilogien Meet the Parents (2000), Meet the Fockers (2004) og Little Fockers (2010).

Han møtte ekskona, skuespilleren Christine Taylor (48), under innspillingen av serien «Heat Vision and Jack» i 1999. De var gift i 17 år, men i 2017 avslørte de at de skulle skilles. Stiller og Taylor har to barn sammen.