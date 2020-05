For noen måneder siden begynte det å gå rykter om at skuespillerparet Megan Fox (34) og Brian Austin Green (46) hadde gått fra hverandre.

I en ny episode av podkasten «With Brian Austin Green» bekrefter han at ryktene er sanne. I podkasten sier han at de bestemte seg for å separere seg i slutten av 2019. Siden dette skal de ha bodd fra hverandre.

Litt av grunnen skal ha vært at Megan var på en jobbreise der det gikk opp for henne at hun følte seg «mer som seg selv» uten Brian.

– Jeg ble sjokkert og sint av det, men jeg kunne jo ikke være sint på henne, for det var jo ikke hennes skyld at hun følte det sånn, sier han i podkasten.

Både Megan Fox og Brian Austin Green er skuespillere. Megan Fox er mest kjent for rollene sine i filmer som «Transformers» og «Teenage Mutant Ninja Turtles» og Brian Austin Green spilte blant annet i 90-tallsserien «Beverly Hills 90210».

De møttes under innspillingen av serien «Hope & Faith» i 2009, og i ettertid sa Megan at det var kjærlighet ved første blikk for henne.

– Jeg likte ham med en gang. Brian kom nær benet mitt ved et uhell og det føltes elektrisk. Det var magisk, sa hun til New York Times Magazine i 2009.

Paret har tre barn sammen. I podkasten sier Brian Austin Green at han alltid kommer til å elske Megan og at de kommer til å fortsette og være venner for barnas skyld.

– Vi har skapt noe veldig spesielt sammen, så vi har bestemt oss for at vi ikke vil miste det. Vi skal sørge for at vi alltid forblir venner og at vi står sammen om barna våre. Vi skal dra på familieferier sammen og prioritere det for barnas skyld, sier han.