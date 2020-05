Danske grevinne Alexandra (55) og prins Joachim (50) skilte seg i 2005. I mange år etter skilsmissen mottok hun kongelig apanasje, men i 2017 kunngjorde hun at hun ville si fra seg apanasjen for å være fri til å gjøre det hun ville.

Nå har hun fått ny jobb i elektronikkselskapet Bang & Olufsen, ifølge danske BT. I en pressemelding skriver selskapet at grevinnen skal begynne i en nyopprettet stilling som «leder for kundeprogrammer».

I den nye jobben skal hun utvikle nye kundeprogrammer og finne nye kundegrupper. Grevinnen begynte i den nye jobben allerede i dag, 18. mai.

Skilsmissen sjokkerte Danmark

– Jeg ser veldig frem til å jobbe med å styrke kjennskapen til Bang & Olufsens merke og produkter på virksomhetens kjernemarkeder. Bang & Olufsen er et ikonisk, dansk merke og jeg gleder meg til å bli en del av selskapet og til samarbeidet med mine nye kollegaer og partnere, uttaler grevinnen i pressemeldingen, ifølge BT.

Grevinne Alexandra er utdannet innenfor handel og økonomi, og før hun giftet seg med prins Joachim jobbet hun som administrerende direktør i selskapet GT Management.

Den tidligere prinsessen giftet seg med prins Joachim i 1995, og da ekteskapet tok slutt ni år senere, var det mange som ble sjokkerte. Bruddet mellom Alexandra og Joachim var nemlig den første kongelige skilsmissen på 160 år.

Fortsatt god venn med eksmannen

Alexandra og Joachim har to sønner sammen, og i et intervju med den danske nettsiden Alt, sa hun at de fortsatt har mye kontakt på grunn av sønnene.

– Vi støtter hverandre og samarbeider når det kommer til de to fantastiske barna vi har sammen. Jeg er ikke i tvil om at det har gitt Felix og Nikolai et godt grunnlag at vi er gode venner. Men vi er ikke gode venner fordi vi må være det for barnas skyld. Det har bare blitt sånn, sa hun til nettsiden i 2018.