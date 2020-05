Wenche Andersen (65) har vært God Morgen Norges faste TV-kokk siden 1994, og derfor var det mange som lurte på hvor det hadde blitt av henne da hun forsvant fra TV-programmet noen uker i mars.

Nå forteller hun til TV 2 at hun hadde influensalignende symptomer, men at hun ikke fikk testet seg for viruset.

Hun var hjemme i karantene i to og en halv uke, og nå har hun tatt en ettertest som viser at hun hadde coronaviruset.

Antistoff-test garanterer ikke immunitet

– Jeg fikk innkalling for å ta ettertest, mest sannsynlig fordi jeg er i risikogruppen, altså over 65 år. Den var positiv på antistoffer for corona, sier hun til TV 2.

I slutten av mars kunngjorde Folkehelseinstituttet at de ville lansere antistoff-tester som skal kunne avgjøre om man har hatt coronaviruset eller ei.

Mange tror at man blir immun mot viruset når man først har hatt det, men det er det fortsatt ingen garanti for.

– Selv om testene måler antistoffer som viser gjennomgått infeksjon, er det ikke gitt at de antistoffene som måles, korrelerer med beskyttende immunitet, sa overlege Anne-Marte Bakken Kran ved FHI til NTB i mars.

Dro hjem fra jobb og isolerte seg

Da Wenche begynte å føle seg dårlig, dro hun hjem fra jobb og alle rommene i TV-studioet ble desinfisert.

– Jeg låste døren og holdt meg hjemme. Min største redsel var å smitte andre, sier Wenche til TV 2.

Den folkekjære TV-kokken isolerte seg i to og en halv uke. Til kanalen sier hun at hun nå føler seg frisk og rask igjen.

