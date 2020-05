Svenske kong Carl Gustaf (74) har fire søstre, men prinsesse Birgitta (83) er den av søstrene som har skapt flest overskrifter gjennom årene.

Hun har bodd på Mallorca i 18 år, men de siste månedene har hun isolert seg med broren kong Carl Gustaf og dronning Silvia på Stenhammar slott i Södermanland i Sverige.

I et intervju med Expressen sier hun at hun hadde det veldig fint på Stenhammar slott, men at hun nå har dratt til sønnene sine i Tyskland.

– Det har vært veldig fint. Jeg har fått sett mye av Sverige. Det er veldig hyggelig ettersom jeg ikke har bodd i Sverige på nesten 60 år, så det var veldig positivt, sier hun.

Bryter med de kongelige tradisjonene

Den glamorøse prinsessen er kjent for å gå sine egne veier, og har flere ganger sjokkert fordi hun har droppet kongelige bursdager og dåpsarrangementer.

Hun er veldig glad i å spille golf, og i 2016 droppet hun dåpen til prins Alexander på grunn av en golfturnering. I 2018 ble det holdt en storslått feiring på 75-årsdagen til dronning Silvia, men da kom hun heller ikke.

Forrige uke dro hun fra Sverige til Tyskland selv om de svenske myndighetene fraråder alle ikke-nødvendige reiser frem til 15. juni.

Savner sitt eget hjem

– Jeg bor hos min sønn i München. Jeg skal prøve å komme meg til Spania, men jeg vet ikke hvordan det skal gå. Vi får se, sier hun.

All reisingen har gjort at prinsessen savner sitt eget hjem på Mallorca. Hun sier at hun føler seg hjemløs og at hun synes det er vanskelig å takle all usikkerheten.

– Nå føler jeg meg hjemløs, så det er det jeg gleder meg mest til ved å komme hjem til Mallorca. Å komme meg hjem til mitt eget hus, å være hjemløs føles ikke så bra. Uvissheten er fryktelig – kan man dra tilbake? Og i så fall når og hvordan? Det er vanskelig, sier hun til Expressen.