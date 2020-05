Forrige uke fortalte prins Laurent (56) til det belgiske magasinet Le Soir Mag at noen i hans familie hadde blitt smittet av viruset, men han ville ikke si hvem.

– Vi vet ikke hvordan det skjedde, men vi fikk smitten hjem, sa han til magasinet ifølge danske Se og Hør.

I et nytt intervju med belgiske Nieuwsblad , gjengitt av Royal Central, avslører han at det er kona Claire (46) som ble smittet.

– Sykdommen hennes ble oppdaget på et tidlig stadium. Behandlingen er nå over. Nå er det ikke noe annet vi kan gjøre enn å vente og håpe på at hun kommer seg. Jeg håper virkelig hun gjør det, sier han, og legger til:

– Hun er en sterk kvinne, så jeg tror hun kommer til å bli helt frisk.

Prins Laurent giftet seg med britiske prinsesse Claire i 2003. De har tre barn sammen: Prinsesse Louise (16) og tvillingene prins Nicolas og prins Aymeric (14).

For en uke siden sa prinsen til Le Soir Mag at hele familien har vært i karantene etter prinsesse Claire fikk vite at hun hadde blitt smittet av viruset.

– Vi har nesten ikke vært utenfor døra på flere uker nå. Når vi går ut for å handle har vi alltid på oss ansiktsmaske og hansker. Jeg skulle ønske at alle forstod hvor farlig dette viruset er og hvor hardt det kan ramme, sa han ifølge danske Se og Hør.

Den 56 år gamle prinsen er selv i risikogruppen. I 2014 ble han lagt i kunstig koma etter en alvorlig lungebetennelse.

Belgia er et av de europeiske landene som er hardest rammet av coronaviruset. Ifølge Worldometers sin oversikt er nå 53449 mennesker smittet av viruset i landet.