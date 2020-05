I oktober 2017 ble Kevin Spaceys (60) liv snudd på hodet. Han ble først anklaget for seksuelle tilnærminger mot en 14 år gammel gutt, og siden ble han anklaget for flere tilfeller av trakassering og overgrep.

På denne tiden hadde Spacey spilt hovedrollen i Netflix-serien «House of Cards» i flere år, men i november det samme året fikk han sparken fra serien.

Les også: Mannlig massør saksøker Kevin Spacey for overgrep

Siden anklagene begynte å komme inn har den tidligere skuespilleren forsvunnet helt fra offentligheten, men i en video lagt ut av det tyske selskapet Bits & Pretzels snakker han ut om overgrepsanklagene for første gang. Videoen ble lagt ut i april, men har først nå blitt omtalt i flere medier.

(Saken fortsetter under)

Sammenligner sin egen krise med coronasituasjonen

– Jeg tror ikke det kommer som noen overraskelse for noen at hele min verden ble snudd på hodet høsten 2017. Jobben min, relasjonene mine og plassen jeg hadde i min egen bransje forsvant på bare noen timer, sier han.

I videoen sammenligner Spacey sin egen personlige krise med coronakrisen og hvordan den snudde hverdagen til mennesker verden over på hodet.

Han sier at han kan relatere seg til følelsen av at hele verden stopper opp, selv om omstendighetene er veldig forskjellige.

– Jeg føler at vi har vært i lignende situasjoner, og selv om det riktignok er av veldig forskjellige årsaker, føler jeg at de følelsesmessige utfordringene er veldig like. Jeg har veldig mye empati for hvordan det føles å bli fortalt at du ikke kan komme tilbake på jobb eller at du kommer til å miste jobben din, sier han.

Måtte ta et oppgjør med seg selv

Før han ble anklaget for overgrep og seksuell trakassering var Spacey en av verdens mest bejublede skuespillere.

Han begynte å jobbe som skuespiller i 1986 og har siden spilt i over 80 filmer og vunnet to Oscar. I videoen som er lagt ut på YouTube sier han at han gikk gjennom en identitetskrise da han mistet jobben som skuespiller.

Les også: Siste sesong av «House of Cards» blir uten Kevin Spacey

– Når karrieren min plutselig tok et bråstopp og jeg skjønte at jeg kanskje aldri kom til å bli ansatt som skuespiller lenger, måtte jeg stille meg selv et spørsmål jeg aldri har stilt meg selv før: Hvis jeg ikke kan være skuespiller, hvem er jeg da? Jeg verdsatte og definerte meg selv kun gjennom jobben jeg gjorde. Det er den jeg var, sier han.