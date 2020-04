Amerikansk skuespiller og musiker (52) funnet død i eget hjem

Diatchenko var opprinnelig fra San Francisco i California, og er en førstegenerasjons amerikaner. Faren er ukrainsk og moren var av gresk og svensk avstamning.

Nettstedet TMZ bekrefter at den amerikanske filmstjernen er død. Familien skal være i sjokk, ettersom 52-åringen angivelig var frisk og i god fysisk form.

Diatchenko ble funnet død i sitt hjem i Coral Gables i Florida, hvor han bodde alene.

«Chernobyl Diaries»

Diatchenkoz skuespillerkarriere begynte på slutten av 1990-tallet. Han deltok i flere TV-serier, blant annet actionserien «Alias».

Han er mest kjent for sine roller i filmene «Indiana Jones», «Kingdom of the Crystal Skull» og «Get Smart», «General Hospital», «Bones», «How I Met Your Mother» og «SCI: Miami».

Han vil også bli husket for sin rolle som ukrainsk turleder Yuri i filmen «Chernobyl Diaries» hvor også norske Ingrid Bolsø Berdal (40) hadde en sentral rolle.

Han ga også stemme til en lang rekke videospill, som Medal of Honor; European Assault, Call of Duty: Black Ops og Call of Duty: Black Ops II, Tomb Raider og Rise of the Tomb Raider og Fallout 4.

Skuespilleren var også en talentfull musiker og hadde en svart belte i kampsporten taekwondo.

Familien varslet politiet



Familien ante uråd da de ikke hadde hatt kontakt på flere dager, og varslet derfor politiet. Da han ble funnet hadde han trolig ligget død noen dager.

I følge skuespillerens nærmest familie skal han ikke ha hatt kjente helseproblemer, og det avkreftes at dødsårsaken er coronavirus.

Dødsfallet er nå under etterforskning, men først når obduksjonsresultatet foreligger, vil man vite hva som forårsaket skuespillerens plutselige bortgang.

Dimitri Diatchenko ble 52 år.