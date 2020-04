Tom Selleck (75) spilte fikk sitt gjennombrudd som skuespiller i krimserien «Magnum P.I» på 80-tallet. Gjennom serien ble han nesten like kjent for sin karakteristiske bart som hovedrollen som privatdetektiven Magnus.

I 1988 sluttet han i rollen som den populære privatdetektiven. I et nytt intervju med People sier han at det var fordi han ville leve et mer variert liv.

– Jeg sluttet i Magnum, ikke fordi jeg ikke likte det, men fordi jeg var lei. Jeg ville ha et tredimensjonalt liv, for det hadde jeg ikke fra før av, sier han.

Det samme året som han sluttet i serien kjøpte han seg en ranch i California hvor han nå bor sammen med kona Jillie Mack (62).

De møttes i London i 1983 og året etter fikk også hun en rolle i «Magnum P.I». På 80-tallet ble Tom Selleck stadig vekk omtalt i mediene, men han fant fort ut at livet i rampelyset ikke var noe for han.

– Intellektuelt sett visste jeg hva det betød å være en offentlig person, men inntil du har vært berømt er det ingen måte man kan forstå det på. Jeg fikk en følelse av at jeg ikke var skapt for det livet, sier han til People.

Etter suksessen med Magnum P.I spilte Selleck blant annet rollen som kjæresten til Monica i serien «Friends».

De siste årene har han spilt i serien «Blue Bloods», men han er ikke lenger like synlig i offentligheten.

Til People sier han at han valgte et rolig familieliv fremfor et liv i rampelyset.

– Jeg er en ganske privat person, og jeg har alltid satt pris på balansen mellom jobb og familietid. Det handler alltid om dem, sier han.