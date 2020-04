Richard Gere (70) har blitt pappa igjen

Det bekrefter paret til People. For bare 14 måneder siden fikk Gere og Silva sønnen Alexander sammen, og nå har de blitt foreldre til en liten gutt igjen.

Paret har vernet godt om privatlivet sitt siden de ble sammen, og de har ikke kommentert nyheten selv enda.

Det var spanske Hola! som først bekreftet at Alejandra Silva var gravid i november i fjor. Hun har sønnen Albert (7) fra et tidligere ekteskap, og Gere har sønnen Homer (20) fra ekteskapet med skuespilleren Carey Lowell.

Richard Gere er spesielt kjent for sine roller i filmer som American Gigolo (1980),

En offiser og en gentleman (1982), «Pretty Woman» (1990) og «Runaway Bride» (1999). Alejandra Silva jobber som reklameagent.

Paret møttes i Italia i 2014 og giftet seg på Richard Geres ranch utenfor New York i 2018. Året etter sa Gere til Hello Magazine at han var overlykkelig over å være gift med Alejandra.

– Jeg er den lykkeligste mannen i universet. Hvordan kan jeg ikke være det? Jeg er gift med en vakker kvinne som er smart, følsom, som liker å hjelpe andre, som er morsom, tålmodig og en fantastisk kokk, sa han.

I det samme intervjuet sa Alejandra at hun ikke var bekymret over den store aldersforskjellen mellom dem.

– I dette livet måtte det bli sånn. Han har lovet meg minst 20 gode år! Jeg må innrømme at han har mer energi enn meg, han er mye mer aktiv. Jeg synes det er vanskelig å holde følge med han, sa hun til Hello Magazine.