Tirsdag var det akkurat et år siden terrorangrepene på Sri Lanka, hvor 259 mennesker mistet livet. På denne tiden var Danmarks rikeste mann, Anders Holch Povlsen (47), på ferie på Sri Lanka med kona Anne og deres fire barn.

Turen til Sri Lanka endte opp som en dyp tragedie for familien. Povlsen og kona mistet tre av sine fire barn i terrorangrepet.

Heldigvis fikk familien en liten opptur i mars i år. Da kom det frem at Povlsen og kona Anne har fått tvillinger.

Nå går Povlsen imidlertid gjennom en annen personlig kamp. 47-åringen er administrerende direktør i klesimperiet Bestseller, og nylig kom det frem at selskapet har havnet i en dyp økonomisk krise på grunn av coronaviruset.

Povlsen overtok 80 prosent av familiebedriften Bestseller etter foreldrene Truls og Merete Povlsen i 1998.

Fra rekordtall til krise

Bestseller eier kjente kleskjeder som Jack & Jones, Vero Moda og Only. Selskapet har hittil vært veldig suksessfullt, men i mars fortalte Povlsen i en pressemelding at han så seg nødt til å si opp 750 av selskapets ansatte i Danmark.

Han fortalte at coronakrisen har rammet selskapet så hardt at de har gått fra rekordtall til å gå i minus.

– I løpet av bare et par uker har vi gått fra det sterkeste regnskapsåret noen sinne til å havne i en dyp krise. Det er derfor med tungt hjerte at vi har måtte si opp 750 av våre ansatte, sa han i pressemeldingen, ifølge danske TV2.

Selskapet har 4800 ansatte i Danmark. Selv om Povlsen åpenbart måtte gjøre noe for å redde selskapet, har han fått hard kritikk fordi han sa opp såpass mange.

Gruppeformann i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, stiller spørsmålstegn ved masseoppsigelsene.

Vil unngå unødvendige oppsigelser

– Det kan være på grunn av spesielle omstendigheter, men det er viktig at selskaper ikke bare sier opp sine ansatte og skaper unødvendig mange arbeidsløse, sier han til danske Ekstra Bladet.

Henning Vestbjerg Pedersen, som er formann i fagforeningen mange av de oppsagte ansatte er med i, synes det er rart at Povlsen måtte gå så drastisk til verks.

– Det er merkelig at de sier opp så mange på et så tidlig stadium av krisen. Med alle de hjelpepakkene som er lagt frem av politikerne, burde det ikke være nødvendig å si opp så mange, sier han til Ekstra Bladet.

Situasjonen ble ikke så mye bedre da Povlsen nektet å betale husleie til bygningene som noen av butikkene hans ligger i.

– Jeg har gitt alt jeg kan



Da stormet kritikken rundt ham, og mange mente at han burde bidra med penger fra egen lomme for å få selskapet på bena igjen. Ifølge Forbes har Povlsen en formue på rundt 91 milliarder kroner.

I starten av april unnskyldte han seg imidlertid for hvordan selskapet hadde taklet krisen. Til danske Finans lovet han å betale husleie til utleierne.

– Vi meldte tidlig fra om alvoret i denne krisa og behovet for dialog med utleiere om fremtiden. Jeg vil be om unnskyldning for håndteringen og beklage dersom vi har gått over streken overfor noen utleiere, sa han i uttalelsen.

Han sa også til avisen Berlingske at han hadde bidratt med penger fra sin egen formue for å redde selskapet.

– Jeg har gitt alt jeg kan også har jeg spurt noen banker om de kan hjelpe oss i en periode. Det er ikke noe vi har for vane å gjøre, men dette er en usedvanlig situasjon, sa han.