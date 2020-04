I starten av mars fikk TV-profilen Elena Belle (34) vite at ektemannen Michael Theanne (45) hadde gått bort etter å ha kollapset på tur med parets hunder.

Dødsfallet kom som et sjokk på både både Elena Belle, Theannes familie og musikkbransjen Theanne var en del av.

Theanne ble bare 45 år, og etter han døde ble det utført en obduksjonsrapport som avdekket årsaken til hans plutselige dødsfall. I et nytt intervju med Expressen sier Elena Belle at han hadde underliggende hjerte- og karsykdommer ingen visste om.

– Nå har jeg fått obduksjonsrapporten og han døde av et kraftig hjerteinfarkt forårsaket av hjerte- og karsykdommer. Blodkarene hans var blokkert og han døde i løpet av noen sekunder, sier hun.

Les også: Bernie Sanders hadde hjerteinfarkt

Naboene varslet om dødsfallet

Elena Belle har jobbet som modell i flere år og er kjent fra realityprogrammet «Svenske Hollywoodfruer».

Michael Theanne (45) var manageren til kjente EDM-artister som Steve Aoki, Cheat Codes og Deorro. Sammen har de datteren Luna (2).

(Saken fortsetter under)

Familien bodde sammen i et hus i Hollywood Hills i Los Angeles. I intervjuet sier hun at dødsfallet skjedde en dag de skulle ta med datteren til Santa Monica.

Theanne skulle bare ut en tur med hundene deres, men han kom aldri tilbake.

Istedenfor var det noen av naboene hennes som kom for å fortelle henne at han lå i ambulansen lenger bort i gaten og at ambulansepersonellet hadde erklært ham død.

– Jeg fikk sjokk og kraftig panikk. Det eneste jeg husker er at Luna slo meg i hodet og skrek «mamma mamma», så jeg ble tvunget til å ta meg sammen. Så fikk jeg hjelp til å komme meg hjem og ringe en barnevakt, hele familien og vennene mine, sier hun.

Hedret ektemannen med fest

Uken etter Theanne døde, la den svenske modellen ut bilder av at hun og vennene hans hadde holdt en stor feiring for ham istedenfor en tradisjonell begravelsesseremoni.

(Saken fortsetter under)

På festen var alle kledd i hvitt, champagnen fløt og det var til og med en tatovør tilstede for de som ville tatovere navnet til musikkmanageren på kroppen.

Elena Belle giftet seg med Michael Theanne i 2016. Til Expressen sier hun at det fortsatt er uvirkelig at han er borte.

– Jeg er fryktelig lei meg. Ofte føles det uvirkelig, som et mareritt jeg kommer til å våkne opp fra og at alt blir vanlig igjen. Det er bare mulig å forstå seg på det om man har gått gjennom det selv, sier hun.

Les også: Svensk Hollywood-frue i «Skal vi danse»