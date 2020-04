Prinsesse Isabella er datteren til kronprins Frederik og kronprinsesse Mary av Danmark. Hun ble født i 2007, og fylte tirsdag 13 år.

I den anledning delte danske kongehuset et nytt og flere tidligere usette bilder av henne på Instagram.

I innlegget skriver de: «Det er hennes kongelige høyhet prinsesse Isabellas 13-årsdag, og i dagens anledning er det en glede for kronprinsparet å dele et nytt bilde av prinsessen».

Bildene har allerede blitt likt av over 25.000, og i kommentarfeltet strømmer gratulasjonene inn til prinsessen.

Danske aviser beskriver prinsesse Isabella som en livlig og sjarmerende jente. Kongehusekspert og lektor ved København Universitet, Sebastian Olden-Jørgensen, sier til danske BT at hun ser ut til å trives i rampelyset.

– Hun virker utpreget sosialt begavet. Hun er god til å smile og imøtekommende i offentligheten. Hun er et naturtalent. Det er en enorm fordel for henne, sier han til avisa.

Prinsessen er nummer tre i arvefølgen til den danske tronen, etter faren Frederik og broren Christian.

Kongefamilien har ikke uttalt seg om hvordan bursdagen ble feiret, men med tanke på dagens coronasituasjon ble den antageligvis kun feiret med hennes nærmeste familie.

Prinsesse Isabella har bursdag på samme dag som britiske dronning Elizabeth. Hun har pleid å bli feiret både av familien og det britiske folk, men i år har dronningen isolert seg på Windsor Castle med prins Philip.

Dronning Margrethe hadde også nylig bursdag, men til tross for at hun fylte 80 år ble det en annerledes bursdagsfeiring med digitale hilsener fra hennes kongelige venner og sang fra balkongene landet over.

SE VIDEO: Dronning Margrethe fylte 80 år 16. april: