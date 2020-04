For mange av oss hadde det å være i karantene i en villa med badebasseng vært som å være på ferie, men de siste ukene har kjendiser som Sam Smith og Ellen DeGeneres klaget over livet i karantene.

I slutten av mars ble artisten Sam Smith avbildet gråtende utenfor huset sitt i London, som han kjøpte for rundt 155 millioner kroner i 2019.

Det provoserer den britiske komikeren Ricky Gervais (58). Han mener at kjendiser, inkludert han selv, ikke har noen rett til å klage. I et intervju med The Sun sier han at kjendisene heller bør klappe for helsevesenet og den gode jobben de gjør.

Les også: Komiker ligger an til å bli president i Ukraina

– Disse menneskene jobber 14 timer lange dager uten å klage. De har på seg munnbind, får sår og risikerer sin egen og sine familiers helse for å hjelpe andre. Og så hører jeg om folk som klager om å måtte holde seg inne i villaen sin med svømmebasseng. Helt ærlig så gidder jeg ikke å høre på det, sier han til avisen.

Den vittige komikeren bor selv i en millionvilla med åtte soverom, men det har ikke alltid vært slik. Til The Sun sier han at det er det som har gjort at han setter pris på de små tingene i livet.

Les også: Ricky Gervais plagiatbeskyldes

– Jeg hadde ikke penger da jeg vokste opp, jeg hadde dårlig råd til jeg ble 40 år. Men samtidig hadde jeg alt. Moren min drev med hagearbeid, hun dyrket grønnsaker, hun laget mat, hun sydde klær, hun strikket, pyntet og gjorde alt hun kunne, sier han.

Nå som han har en formue på rundt 1,3 milliarder sier han fortsatt at han ikke kaster bort penger på dyre biler og klær.

– Folk spør meg hvorfor jeg kler meg som en slask. Da sier jeg at klærne mine er rene og komfortable, hvem er det jeg skal prøve å imponere? Jeg bruker ikke klokker til flere hundretusener. Jeg samler ikke på biler for jeg kan ikke kjøre, sier Gervais til The Sun.