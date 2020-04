Filmprodusent Donovan Leitch bekrefter nyheten om Paris Jacksons (22) nye film til Fox News og sier at den ble ferdig før det ble innført lockdown i USA.

Filmen blir beskrevet som en litt bisarr thriller som er inspirert av Quentin Tarantinos første filmer.

I en pressemelding fra produksjonsselskapet kommer det frem at Jackson skal spille en Jesus, beskrevet som «en festjente med en Jesus-fetish som roter seg opp i en voldelig narkotikahandel og finner en mulig utvei ved å kle seg ut som en nonne».

Skuespilleren Bella Thorne og musikeren Gavin Rossdale har også fått roller i den kommende filmen. Den er regissert av Janell Shirtcliff og manuset er skrevet av Shirtcliff og Suki Kaiser.

Paris Jackson er mest kjent som datteren til den ikoniske popartisten Michael Jackson. Året etter Michael døde, stilte Paris og brødrene opp i et intervju med Oprah om livet etter farens død. Da sa hun at hun savnet alt ved faren sin.

– Jeg føler at ingen forstår hvilken god far han var. Også var han en så god kokk. Han var en normal far, bortsett fra at han var verdens beste far, sa hun den gang.

Årene etter ble Paris selv mye omtalt i mediene, og i 2017 begynte hun på en karriere som modell for designermerket Chanel.

De siste årene har hun også spilt i filmen «Gringo» (2018) og serien «Scream» (2019). Den nye filmen hun spiller i har så langt ikke fått noen premieredato.