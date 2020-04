I januar i år kom nyheten om at Cameron Diaz (47) hadde fått sitt første barn med ektemannen Benji Madden (40).

Hun delte ingen bilder av den lille jenta, men la ut en tekst på Instagram hvor hun avslørte at datteren hadde fått navnet Raddix.

Onsdag snakket hun om hvordan det er å være nybakt mor i selvpålagt coronakarantene i en direktesending på Instagram.

– Jeg har på en måte levd i karantene lenge uansett for jeg har en tre måneder gammel baby. Så livet mitt har vært helt stille og fredelig de siste månedene, sa hun i direktesendingen ifølge CNN.

Hun kalte morsrollen den aller beste delen av livet sitt.

– Jeg er så takknemlig og lykkelig og det er det beste som har skjedd meg. Jeg er så heldig som får gå gjennom dette med Benji. Han er en fantastisk far, sa hun.

Etter Diaz fortalte at hun hadde fått barn, var det mange som lurte på om hun hadde båret frem barnet selv eller brukt en surrogatmor.

I november, to måneder før hun fikk barn, kunne man se på bilder av skuespilleren at magen hennes fortsatt var like slank.

Diaz har ikke kommentert disse spekulasjonene. På 90- og tidlig 2000-tallet var hun en av verdens mest omtalte skuespillere, men så forsvant hun fra rampelyset. Den siste filmen hun spilte i var i 2014.

I fjor fortalte hun til magasinet InStyle at hun ikke savner livet som Hollywood-stjerne.

– Jeg begynte å oppleve berømmelse da jeg var 22 år, altså for 25 år siden – det er lenge. Sånn jeg ser på det så har jeg gitt mer enn halve livet mitt til offentligheten. Jeg synes det er OK at jeg trekker meg litt tilbake for å reorganisere og velge hvordan jeg vil komme ut i offentligheten igjen. Hvis jeg velger det. Jeg savner ikke å jobbe som skuespiller, sa hun.