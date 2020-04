Svensk programleder døde av coronaviruset

Familien til Adam Alsing bekrefter dødsfallet i en uttalelse til Discovery.

«Det er med stor sorg og et enormt savn vi må meddele at vår elskede Adam ikke lenger er blant oss. Etter et par ukers kamp mot covid-19 gikk Adam bort på onsdag», skriver de i uttalelsen ifølge Expressen.

Alsing var programleder på radio og TV. Han ledet blant annet realityprogrammet «Big Brother» i 2005, sammen med den norske programlederen Brita Møystad Engseth.

Før han døde drev 51-åringen podkasten «Adam och kompani» sammen med Daniel Breitholtz og Vanessa Falk. I slutten av mars skrev han på Instagram at han måtte ta seg en pause fra podkasten fordi han var i hjemmekarantene.

I uttalelsen skriver Discovery at deres tanker og medfølelse går til Alsings familie og venner. Familien takker personalet på sykehuset i Stockholm for deres innsats.

«Familien og de pårørende vil takke det fantastiske personalet som passet på Adam da han var innlagt på Södersykehuset i Stockholm. Vi vil også be om respekt for vårt privatliv under denne tiden med sorg og stillhet», skriver de.