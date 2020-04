Krim, spenning og humor: Her er årets påskeserier

For mange er påske synonymt med hyttetur, kvikklunsj og skiturer i sola. Årets påske blir ganske annerledes, men heldigvis kommer landets største kanaler fortsatt til å sende krimserier og påskenøtter på TV.

Dette kan være et koselig avbrekk fra alle nyhetssendingene om coronaviruset. Se hvilke serier som blir sendt i påsken her - seriene blir også lagt ut på kanalenes strømmetjenester.

NRK

«Tilståelsen»

22 år gamle Sian forsvinner sporløst etter en kveld på byen i Swindon i England. Mens familien hennes venter desperat på svar om hvor hun kan være, prøver politietterforskeren Stephen Fulcher (Martin Freeman) å nøste opp den mystiske forsvinningssaken.

Tilståelsen er en britisk krimserie i seks deler. Serien har allerede blitt lagt ut på NRKs nett-TV, og episodene sendes hver dag fra søndag 5. april til tirsdag 7. april klokken 21.45.

«Vera», sesong 10

I år vender også kriminaletterforskeren Vera Stanhope og assistenten hennes tilbake på TV-skjermen. I sesong ti skal de løse fire nye mordgåter i Northumberland.

Serien ligger ute på NRKs nett-TV. Episodene sendes på TV hver dag fra fredag 10. april til mandag 13. april klokken 21.55.

«Deadwater Fell»

Denne britiske miniserien handler om en tilsynelatende perfekt familie som omkommer i en brann. De tragiske dødsfallene vekker sterke reaksjoner i nabolaget – for var brannen egentlig en ulykke eller var det noen som ville familien vondt?

Serien er tilgjengelig på NRKs nett-TV. Den blir også sendt på NRK onsdag 8. og torsdag 9. april klokken 21.20.

«Deadwater Fell» sendes på NRK1 onsdag 8. og torsdag 9. april. Foto: Anne Binckebanck

«Superkrim»

For de minste i familien kan NRK by på ti episoder av Superkrim, hvor noen av deres kjente profiler kobles sammen i forskjellige mysterier.

I NRK Super-appen og på nrksuper.no kan barna gjette hvem de tror er skurken i mysteriene.

Episodene ligger ute på NRKs nett-TV, i NRK Super-appen og på nrksuper.no. Episodene sendes også daglig på NRK Super klokken 09.50 og på NRK1 klokken 18.50.

Påskenøtter

Tradisjonen tro byr også NRK på litt hjernetrim i påsken. Årets påskenøtter sendes fra mandag 6. april på NRK1 klokken 20.00. Løsningen på påskenøttene sendes klokken 22.50.

TV 2

«Agatha Christie: Den fjerde rytter»

Årets påskekrim fra TV2 foregår i London i 1961. I hovedrollen er juristen Mark Easterbrook (Rufus Sewell).

Easterbrook lever et tilsynelatende plettfritt liv – men under overflaten sørger han fortsatt over tapet av sin tidligere kone Delphine.

En dag får Mark vite at han står på en liste over navn som en avdød kvinne la i skoen sin før hun døde. Mark begynner å samarbeide med en etterforsker for å finne ut hvorfor hans navn står på listen – men plutselig retter etterforskeren mistanken mot han selv.

Serien vises både på TV 2 og TV 2 Sumo fra 9. til 11. april klokken 21.40.

Rufus Sewell (i midten) spiller hovedrollen i årets påskekrim fra TV 2. Foto: TV 2

Dplay

Karantenenøtter med Asbjørn Brekke

I påsken er endelig Espen Eckbo tilbake i rollen som den morsomme og sjarmerende karakteren Asbjørn Brekke.

For noen uker siden startet han en egen karanteneklubb på sosiale medier hvor han stadig vekk la ut videoklipp fra sin hverdag i coronakarantene. Da kom idéen om å lage et TV-program hvor seerne får brynet seg på noen «karantenenøtter».

– Jeg er allergisk mot nøtter, men ikke i oppgaveform. Tvert imot vet jeg av erfaring at litt hodebry gjør det lettere å få tida til å gå når man sitter isolert. Målet er å holde folk opptatt med nøtter foran TV-en, istedenfor å gå ut og smitte hverandre. Dette går bra, her det bare å tenke positivt, sier Eckbo i en pressemelding fra Dplay.

Karantenenøttene legges ut på Dplay hver kveld fra søndag 5. april til og med 1. påskedag.

