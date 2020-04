OBS! SPOILER: Denne artikkelen avslører flere detaljer om serien «Tiger King».

Den siste uka har dokumentarserien «Tiger King» tatt fullstendig av på nettet. Serien forteller en sjokkerende historie om eksotiske kattedyr, narkotika og kriminalitet.

I serien får vi blant annet møte den kattefrelste dyrehage-eieren Joe Exotic og hans 200 tigere. Hans største fiende er dyrevernsforkjemperen Carole Baskin, som prøvde å få ham til å slutte og avle frem flere tigere.

– Veldig begeistret



Nå sitter den eksentriske tigerkongen i fengsel, blant annet for et mordforsøk på Carole Baskin. Avisen LA Times har snakket med filmprodusentene bak serien, og de sier at han elsker at han endelig har blitt berømt.

– Joe har ringt meg et par ganger fra fengselet de siste ukene. Han er helt ekstatisk over serien og ideen av å være berømt. Han er veldig begeistret, sier regissør og produsent Eric Goode.

Den andre filmprodusenten bak dokumentarserien, Rebecca Chaiklin, sier til og med at tigerkongen har fått tilsendt lettkledde bilder fra kvinnelige fans.

– Man kan nesten ikke snakke med ham uten at han nevner all oppmerksomheten han får. Han sier at folk spør ham om å se hans «prins Albert» og at jenter sender ham sexy bikinibilder selv om han er homofil. Han er helt i himmelen, sier hun.

Den spinnville serien ble lagt ut på Netflix tidligere denne måneden, og har siden vekket oppsikt verden over.

Mest sett på Netflix



Dokumentarserien er nå den mest sette på norske Netflix, og Dagbladet beskriver den som en «vanvittig engasjerende catfight».

Serien ble lagt ut etter mennesker verden over måtte holde seg hjemme som følge av coronaviruset.

Kjendiser som Kim Kardashian og Jared Leto har anbefalt serien til følgerne sine på sosiale medier, noe som også har bidratt til den enorme populariteten. Serieskaperne håper at «Tiger King» kan være en kilde til underholdning i vanskelige tider.

– Jeg håper at serien kan bidra med litt underholdning og distraksjon for seerne, og vi er så glad for at folk holder seg hjemme. Ikke bare på grunn av serien, men fordi det er den rette tingen å gjøre, sier Rebecca Chaiklin.