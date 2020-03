Guvernør Andrew Mark Cuomo i den amerikanske delstaten New York har samlet et knippe kjendiser for å oppfordre de unge til å holde seg innendørs. Slik at virusutbruddet ikke skal gå utover de eldre i staten.

New York city omtales nå som coronapandemiens episenter. Nesten 20.000 i staten, 12.000 i selve byen. Det utgjør 5,6 prosent av alle smittede i hele verden.

Mandag alene ble det påvist 5.000 nye tilfeller, skriver the New York Post.

Følger med

– Vær så snill å hold dere hjemme, sier skuespiller Danny DeVito kjent fra blant annet Batman vender tilbake.

– Dere kan bli smittet av viruset og så kan dere smitte meg, og da stryker jeg med, sier han

Guvernøren har appellert til alle med yrkesbakgrunn fra helsevesenet om å ta del i kampen mot viruset. Dette skal ha fungert. Ifølge Cuomo har de mottatt 30.000 svar.

Selveste Robert DeNiro er blant skuespillerne som deltar i Cuomos kampanje.

– Vi må alle bli værende hjemme. Vi må stoppe dette viruset og vi kan bare gjøre det sammen, sier han før han karakteristisk legger til:

– Jeg følger med deg.

Motorsag-kunst

There`s Something about Mary-stjernen Ben Stiller er også med i kampanjen. Han innleder med å understreke at livet er snudd på hodet.

– Om du ikke er redd for din egen helse, tenk på de eldre i livet ditt.

Stiller foreslår at folk tar dette som en mulighet til å hente seg inn i et ellers hektisk liv. Kanskje se en film, lese en bok eller skaffe seg en hobby.

– Jeg har alltid vært fascinert av motorsagkunst, sier han og henter fram en motorsag. Se video over.