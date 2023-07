Med sommer, ferie og godt vær tilbringer nordmenn mer tid ute og da gjerne i solen. Men men solskinn kommer også solbrenthet og potensielt flere føflekker.

– En føflekk er en opphopning av en celletype, melanocytter, i huden. Disse er der i utgangspunktet for å beskytte mot UV-lys, forteller Caroline Strandhagen, hudlege på Hudklinkken, til ABC Nyheter.

– Noen føflekker er medfødt, men de fleste viser seg først senere i livet. Antall føflekker er genetisk betinget og varierer gjennom livet, med det høyeste tallet i 30-årsalderen. Etter at man er 40 får man mer pigmenteringer og andre former for utvekster som talgvorter.

Hudlege Caroline Strandhagen fra Hudklinkken.

Føflekkreft

De fleste føflekker er helt ufarlige. Likevel kan det oppstå kreft i føflekker. Denne form for kreft kalles melanom og er den mest alvorlige typen hudkreft, skriver Kreftforeningen på sine nettsider.

Sjansen for å bli helt frisk av melanom avhenger av at svulsten oppdages så tidlig som mulig, og før den har spredd seg. Man bør derfor følge ekstra med på de føflekkene man allerede har eller om det oppstår noen nye.

–Først og fremst er det viktig å bli kjent med sin egen hud slik at man kan ta kontakt med lege ved forandringer som er mistenkelige, forklarer Strandhagen til ABC Nyheter

Strandhagen forteller videre at det er nok flere tusen føflekker som fjernes i Norge hvert år.

– Mange blir nok skremt av nyheter om økt antall føflekkreft og ønsker å fjerne føflekker som de har hatt lenge, på tross av at vi hudleger vurderer de til å være godartede, sier hun.

Føflekker man bør fjerne

Hudlegen kommer likevel med noen råd om hvilke føflekker man bør fjerne.

– Man bør fjerne føflekker som endrer seg raskt. Hvis føflekken blir asymmetrisk, forandrer farge og får sårdannelser bør de fjernes.

I tillegg bør man følge med på og eventuelt fjerne føflekker som oppstår og vokser raskt etter fylte 40 forteller Strandhagen. Hudlegen legger til at dersom man har en til to føflekker som skiller seg ut i forhold til de andre man har, så kan det være lurt å fjerne disse også.

Forekomsten av melanom øker - også kjent som føflekkreft. Noen type føflekker bør man følge ekstra med på. Foto: Africa Studio / Shutterstock / NTB

Dessuten bør man kontakte lege dersom det blir sår i en føflekk, den klør eller blør, eller begge deler.

Kreftforeningen har laget en føflekktest som man kan bruke for å kunne oppdage melanom tidlig.

Det er også viktig å understreke at flere føflekker er helt ufarlige til tross for at de ser litt rare ut, og mange velger også oppsøke lege eller hudklinikker for å fjerne føflekker som enten er kosmetisk skjemmende eller i veien for tettsittende plagg som bh-stropper eller belter.

Det er også mange som får mørke talgvorter eller pigmenteringer i huden som ikke er farlige. – Disse mistolkes ofte som suspekte, men er godartede, forteller Strandhagen.

Strandhagen legger til at det er meget sjeldent at barn får føflekkreft, men hvis barn og ungdom får en rask voksende, mørk og asymmetrisk føflekk er det viktig å få den sjekket hos hudlege.

– Medfødte føflekker ser ofte litt rare ut, men så lenge disse vokser med barnet er de ikke farlige, opplyser hudlegen.