– Etter en kald start på året for mange i Sør-Norge vil helga by på mildere temperaturer, samt nedbør. Ut i neste uke kommer kulda tilbake for fullt, så ikke pakk bort ulltøyet helt.

Det skriver Meteorologisk institutt på Twitter fredag.

Temperaturer ned mot 30 minusgrader

Til uka blir det spesielt kaldt i Innlandet. Foto: Meteorologisk institutt

Denne uka har også bydd på kulde flere steder i Sør-Norge, spesielt i Innlandet. Natt til fredag viste gradestokken henholdsvis 31,9 og 32,7 minusgrader i i Folldal i Østerdalen og på Leirflaten i Sel kommune, melder Nettavisen.

Kommende uke kan vi vente oss lignende temperaturer.

– Fra tirsdag setter et høytrykk inn igjen og vi kan vente oss temperaturer som nå, det vil si tosifrede minusgrader og ned mot 30 minusgrader flere steder på Innlandet, forteller statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Nettavisen.

– Dette er oppskriften på snøfokk

Når det gjelder helgen, er det blitt sendt ut farevarsler flere plasser i landet.

I Møre og Romsdal er det sendt ut gult farevarsel for mye snø. Lokalt kan det komme store mengder, mellom fem og 25 centimeter på ett døgn. I fjellet kan det komme enda mer, ifølge Meteorologisk institutt.

Natt til søndag er det også sendt ut gult farevarsel for fjellet i Sør-Norge. Da er det ventet kuling og snø.

– Vær obs, fordi dette er oppskriften på snøfokk! Vi har sendt ut et gult farevarsel som strekker seg fra Dovrefjell i nord til Haukelifjell i sør. Kjør forsiktig, oppfordrer Meteorologisk institutt på Twitter.