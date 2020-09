Coronapasienter som er over 80 år har 100 ganger større risiko for å dø av viruset enn de som er under 40, ifølge en forskningsartikkel publiserte i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Hvorfor er det slik?

Én åpenbar årsak er at eldre mennesker oftere har underliggende sykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Noen forskere mener ifølge New York Times det også er en annen årsak til at eldre mennesker har større risiko for å få et mer alvorlig forløp:



De har et «aldrende immunforsvar».

Vårt medfødte immunforsvar»har i oppgave å rydde opp i skadede celler, selv når det ikke kjemper mot en infeksjon. Når vi blir eldre hopes skadede celler raskere opp enn immunforsvarets evne til å håndtere «avfallet», forklarer Dr. Eric Verdin, administrerende direktør for Buck Institute of Aging i California til New York Times. Immunforsvaret til eldre mennesker overveldes, er i konstant beredskap og i betennelsestilstand, forklarer Verdin til avisa. Det har også oftere en tendens til å overreagere når det støter på en inntrenger som coronaviruset.



– Kaos i nabolaget



Dessuten svekkes det adaptive immunforsvaret med alderen. Det adaptive immunforsvaret består av B- og T-celler.

Når vi blir eldre, produserer immunforsvaret færre T-celler, forklarte Verdin til The Mercury News i sommer. Denne nedgangen starter allerede i 50-årsalderen.

Amber Mueller, forsker ved Harvard Medical School, var medforfatter av en studie om covid-19 og aldring forklarer svekkelsen av det adaptive immunforsvaret slik:

– Se for dere en brannmann som skal slukke en husbrann. Det er kaos i hele nabolaget. Fotgjengere og tilskuere roper. Da blir det vanskelig for brannmannskapet å finne brannen, altså infeksjonen, og bekjempe den effektivt, sier hun til New York Times.

– Et stort natureksperiment



Forskere over hele verden har studert hvordan immunforsvaret til eldre mennesker reagerer i møte med covid-19.

– Vi har sett at immunforsvaret til personer over 50 år er mindre i stand til å håndtere det nye viruset. Covid-19 er et stort natureksperiment som viser oss at når vi blir eldre, blir immunforsvaret vårt dårlige rustet til å bekjempe virus, sier Cornelia Weyand, professor ved Stanford University til Mercury News.

Verdin forklarer at immunforsvaret vårt eldes ulikt. Det avhenger mye av livsstil.

– Folk eldes i ulik takt. Dette gjelder også immunforsvaret vårt. Forskjellen i hvordan vi eldes kan gjøre ett individ til et fantastisk sted for viruset å reprodusere seg, mens et annet individ kan være en forferdelig verst, sa Verdin.