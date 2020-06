Nordfjord Kjøtt trekker ifølge Nationen tilbake pakker med «Marinert Ytrefilet av Får», fordi pakkene inneholder svin.

I alt dreier det seg om like under 320 kilo med marinert kjøtt som er solgt over hele Norge gjennom butikkjeden Rema 1000.

Kjøttprodusenten melder at produktet er trukket fra markedet og ikke er å få i butikkene.

Skulle du likevel ha kjøpt produktet, oppfordres du til kaste produktet eller eventuelt levere det inn i nærmeste Rema- butikk.

Nordfjord Kjøtt opplyser til ABC Nyheter at de tror ikke at dette skal ha forekommet i noen av deres andre produkter, og viser til at omfanget i dette tilfellet var begrenset og handlet bare om et mindre vareparti.

Mattilsynet melder på Matportalen av produktet også inneholder soya, som er et allergen, men som det ikke er opplyst om på innpakningen.

Ifølge Nationen kan soya-allergikere bli syke om de spiser dette kjøttet, gjennom blant annet kraftig diare.