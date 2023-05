Som et ledd i planen mot full elektrifisering og karbonnøytralitet lanserer nå Ford en elbil i segmentet rett under Mustang Mach-E basert på VWs såkalte MEB-plattform.

Der finnes fra før blant annet VW ID.4 som også blir en konkurrent til den nye helelektriske Explorer.

Elbilen er betydelig mindre enn dagens store plugg-inn hybrid-SUV med det samme navnet og vil koste omtrent halvparten med priser fra rundt 500.000 kroner. Rekkevidden er ikke oppgitt, men mye tyder på at den vil ligge rundt 500 kilometer. Ladeeffekten er heller ikke kjent, men det antydes at lading fra 10 til 80 prosent vil ta 25 minutter.

Interiøret antyder at dette er basert på VWs såkalte MEDB-plattform, men førermiljøet har en klar Ford-profil. Foto: Ford

To- og firehjulsdrift

Den elektriske Explorer vil som ID.4 leveres med både bak- og firehjulsdrift, og man kan anta at den også vil leveres med to størrelser på batteriet og ytelser fra 200 til 300 hestekrefter. Den vil komme i to versjoner, Explorer og Explorer Premium, og det loves et høyt utstyrsnivå, både teknisk og på komfortsiden.

Den elektriske Ford Explorer er betydelig mindre enn den ladbare SUV-en med samme navn og koster omtrent halvparten. Foto: Ford

Bagasjerommet på 450 liter øker til 1.400 når det 60/40-delte baksetet med skiluke legges ned. Foruten ratt og instrumentpanel sitter det en ny 14,6 tommers vertikal berøringsskjerm som skal kunne tilpasses den enkelte sjåfør etter ønsker og behov.

Nøyaktig tidspunkt for lansering er ikke oppgitt, men bilen kan bestilles senere i år.

