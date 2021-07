Skal du på bobilferie i sommer? – Stress ned, sier NAF

I 2020 var det rekordmange eierskifter og over 5400 nyregistrerte bobiler. Også nå i startfasen av sommerferien 2021 viser tallene lignende trend.

Nå med fellesferien godt i gang og mange som skal bruke ferien på å oppdage det vakre landet vårt, vil det derfor være en del ferske bobilsjåfører på veiene. Bilorganisasjonen NAF oppfordrer nye sjåfører til å legge bort stresset.

Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste, sier de derimot ikke er bekymret over at det er mange ferske bobilsjåfører på veiene, men poengterer at det er viktig at sjåførene er klar over at en bobil oppfører seg annerledes på veien enn en liten, kjapp personbil.

– Vi tror dette kommer til å gå veldig fint. Men som fersk bobileier bør du ta deg god tid og ikke stresse. Det er lurt å ta noen korte prøveturer før du legger ut på bobilferie. Og legg særlig vekt på oppbremsing og akselerering, sier hun til NRK.

Skal du på bobilferie i sommer? Her er 10 tips for en perfekt ferie i bobil:

Tenk vekt. Faktisk vekt. Har du førerkort klasse B kan ikke bilen være over 3,5 tonn, verken som registrert i vognkortet eller i faktisk vekt. Mellom 3500 og 7500 må du ha førerkort klasse C1. Sjekk om faktisk vekt stemmer med vekta som står i vognkortet. Husk autopass-brikke . Dersom du skal til Vestlandet eller Nord-Norge lønner det seg å inngå avtale med autopass ferje. Blir bilen over 8 meter ved bruk av for eksempel sykkelstativ må du utvide ferje-avtalen. Ikke pakk for mye. Ta en vurdering på om du trenger alt. Ta med egen vannslange og slangekoblinger. Du finner sjelden en helt ren offentlig vannslange. Ha et voltmeter i bilen. Det finnes enkle, små man kan putte i stikkontakter. Slik sjekker du om plassen du står på leverer nok spenning til å drifte kjøleskapet. Engangshansker er lurt å bruke på tømmestasjoner. Og her er det ikke lurt å være en sølekopp. Ha på gassalarmen. Lær deg hvordan han fungerer. Ta det med ro, og senk skuldrene. Bobilturen skal nytes. Bli enig med den du reiser sammen med om hvordan dere skal hjelpe hverandre under rygging, parkering og kjøring i uoversiktlige situasjoner. Kjør forsiktig. Følg trafikkreglene. Ta hensyn til kjøreegenskapene på bilen. Slipp biler forbi hvis det blir kø bak. Hold godt til høyre. Det er ingen skam å bruke ekstra tid der det er bratt - opp og ned. Sikre folk og løse gjenstander når skal kjøre. Lag gjerne ei sjekkliste.



Listen er utarbeidet av NRK og er basert på innspill fra bobilentusiaster fra hele landet.