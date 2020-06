– De som bryter lovverket kan operere med svært lave priser, og utkonkurrerer de redelige. Forbrukerne må være bevisste på at hvis et tilbud er for godt til å være sant, skyldes det ofte arbeidslivskriminalitet. Derfor er det ekstra viktig å utvise sunn skepsis og velge de som fremstår mest seriøse, betale med kort og be om kvittering, sier leder for a-krimsenteret i Oslo, Olav Norheim, i en pressemelding.

I fjor kontrollerte a-krimsenteret 37 virksomheter i bilpleiebransjen i Oslo og daværende Akershus. Norheim er bekymret for det som avdekkes:

– Vi fant at omtrent halvparten av virksomhetene enten er mistenkt for eller kan knyttes til bruk av ulovlig arbeidskraft. Dette er en bransje med høyt innslag av utenlandske statsborgere, som befinner seg i en sårbar situasjon. I mange tilfeller ser vi indikatorer på utnyttelse, fortsetter Norheim.

Lovbrudd avdekket hos alle



Mer om arbeidslivskriminalitet Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som «handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen». «A-krim har alvorlige konsekvenser for samfunnet og er ødeleggende for den delen av næringslivet som ønsker å drive lovlig og seriøst«, heter det i rapporten. Rapporten har som formål å beskrive dagens situasjon i bilpleiebransjen i Oslo og tidligere Akershus fylke, for å gjøre kontrollmyndighetene bedre rustet til å iverksette målrettede tiltak mot useriøse og kriminelle virksomheter. Den skal også kunne bidra forebyggende, ved å gjøre kunder bedre i stand til å velge seriøse tilbydere. «Bilpleiebransjen har vært hyppig kontrollert av myndighetene de seneste årene. Til tross for dette, avdekkes det fremdeles skatt- og avgiftsunndragelser, trygdebedragerier, brudd på arbeidsmiljøbestemmelser og ulovlig arbeid i deler av bransjen», heter det i rapporten. Kilde: Arbeidslivskriminalitet i bilpleiebransjen i Oslo og Akershus. Situasjonsbeskrivelse 2019

Omtrent halvparten av de 37 virksomhetene har blitt fysisk kontrollert to ganger i perioden juli-november 2019. Virksomhetene er plukket ut i hovedsak på bakgrunn av en risikovurdering, men det er også gjort utplukk av noen tilfeldige objekter, kommer det frem i rapporten.

Hos samtlige virksomheter ble det funnet brudd på arbeidsmiljøloven. For 43 prosent av av dem var bruddene gjentakende.



Flere av bruddene regnes som grove, i hovedsak brudd på håndtering og merking av kjemikalier, innholdet i arbeidsavtalene, mangel på timelister, arbeidsplan og manglende overtidsbetaling.

I nesten 7 av 10 (68 prosent) av virksomhetene er minst en av aksjonærene eller rollehaverne tidligere straffedømt, i hovedsak for arbeidslivskriminalitet.



I halvparten av virksomhetene fant kontrollørene personer som ikke har vært registrert som ansatte eller fått innberettet lønn. I 65 prosent av virksomhetene har man informasjon om at det kan være utbetalt svart lønn.

Rapporten viser også at:

40 prosent av aksjonærene og rollehaverne har også vært involvert i én eller flere konkurser hvor det er funnet lovbrudd.

Ved cirka 20 prosent av virksomhetene var én eller flere som mottok Nav-støtte i arbeid. Det er også funnet flere ansettelsesforhold som fremstår som fiktive.

I nær 40 prosent av de kontrollerte virksomhetene er det avdekket underrapportering av omsetning og avvik i kontantomsetningen.

40 prosent av virksomhetene i Oslo manglet enten utslippstillatelse, hadde ikke oljeutskiller eller leverte ikke vannprøver – og forårsaker slik en stor miljøbelastning gjennom utslipp av forurenset vaskevann til kommunalt nett eller til sjø, vann eller grunn.

I 14 prosent av virksomhetene var det indikatorer på bruk av stråmenn (en person som mot betaling påtar seg det formelle ansvar for en transaksjon, tvilsom spekulasjon eller lignende).

I noen tilfeller ble det ble funnet knytninger til blant annet narkotika- og annen vinningskriminalitet

Bruker metoder for å skjule lovbrudd

Bilpleiebransjen har vært hyppig kontrollert av myndighetene de seneste årene, men for eksempel gjør bruken av stråpersoner kontrollarbeidet vanskelig, ifølge rapporten.



– Til tross for at hyppige kontroller, ser ikke forholdene ut til å bedre seg. Bruk av stråmenn og konkurser som en metode for å skjule lovbrudd vanskeliggjør jobben med å bekjempe problemet, sier Norheim.

Derfor oppfordrer leder for a-krimsenteret i Oslo forbrukerne til å være bevisste på hvem de handler hos.

– Vi ser at deler av bransjen preges av useriøse aktører. Ved å begå lovbrudd sparer de kostnader i motsetning til lovlydige aktører. Dette skaper et uheldig konkurransefortrinn, sier han.