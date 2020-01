2019: Aldri har det vært solgt flere elbiler i Norge

Opplysningen for veitrafikk (OFV) presenterte fredag salgstallene for bilåret 2019 ved leder Øyvind Solberg Thorsen.

2019 var nok et rekordår for elbilsalget i Norge. Av alle nye biler som ble solgt i fjor var 60.316 elbiler. Det tilsvarer 42,4 prosent av nybilsalget, opp fra 31,2 prosent i 2018.

I 2017 ble det solgt 33.080 nye elbiler. Dermed tilsvarer fjorårets nybilsalg på 60.316 elbiler nesten en dobling av elbilsalget på to år.

– Elbilene fortsetter å øke i popularitet, men vi har sett at det er ikke like lett å selge elbiler nå som før. Bilkjøperne har blitt mer kresne. De vet hva de vil ha. Rekkeviddeangsten er ikke like fremtredende som før. Det er interessant å se at markedet er i ferd med å modnes, sier Solberg Thorsen.

Elbilens popularitet fører til at det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler går ned.

I 2019 havnet det på en snitt 60 gram CO2-utslipp per kilometer. Det er en betydelig nedgang fra 2018, da snittet var 71 gram CO2-utslipp per kilometer. I 2017 var det 82 gram per kilometer.

Bensinbilsalget stuper

Bensin- og dieselandelen i nybilmarkedet fortsetter å falle, og nærmer seg nå 30 prosent til sammen.

– En interessant ting er at bensinbilene i 2019 fulgte etter dieselbilene i tidligere år ved å falle i markedsandel. Det var et betydelig fall i salget av bensinbiler i 2019.

Salget av bensinbiler falt med over 30 prosent fra 2018 til 2019.

Samlet sett har hybridbiler og elbiler nå en markedsandel på over 60 prosent.

Totalt ble det solgt 142.381 nye personbiler i 2019. Det er en nedgang på 3,8 prosent fra 2018.

Les også: Antall elbiler i Sverige doblet på ett år – fortsatt milevis bak Norge

Tesla skyver Nissan Leaf ned fra tronen

Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) presenterte tallene for bilsalget i 2019. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

I 2018 var Nissan Leaf Norges mest solgte bilmodell. I år er det den tredje mest solgte bilmodellen, etter Volkswagens Golf og Tesla Model 3. Sistnevnte er den mest solgte bilen i 2019 med god margin. 15.683 nordmenn har gått til innkjøp av en ny Tesla Model 3.

– Leveringssituasjonen påvirker bilsalget veldig tydelig. Det var ikke minst åpenbart i mars 2019. Vi fikk tidenes høyeste elbilandel i en måned, spesielt på grunn av utleveringen av Tesla Model 3, sier Solberg Thorsen.

OFV-direktøren mener det er interessant at også ukjente og nye modeller er attraktive på det norske bilmarkedet.

– Det er interesse for nye og ukjente merker. Både ukjente, helt nye, kinesiske varebiler er av interesse, og også en bil som Polestar, som egentlig er en ukjent bil og en helt ny modell.

Til tross for at Tesla Model 3 var årets mest solgte modell, solgte Volkswagen flest biler totalt. VW solgte knapt 150 flere biler enn Tesla.

Les også: Volvo vil vise hvor kobolten i elbil-batteriene kommer fra

2020: Spår 75 prosent ladbare biler

Erik Andresen er er direktør i Bilimportørenes Landsforening.

Erik Andresen er direktør i Bilimportørenes landsforening (BIL). Han tror elektrifiserte bilmodeller vil fortsette å ta en enda større del av bilmarkedet i 2020.

– Våre medlemmer tror at reisen mot en utslippsfri bilpark vil skyte ytterligere fart i år. Omtrent tre av fire nye biler vil være ladbare, og opp mot seks av ti vil være helelektriske. Dette skyldes ikke minst at mange nye helelektriske og familievennlige modeller kommer på markedet, sier Andresen.

BILs prognose er at elbiler vil ta mellom 55 og 60 prosent av nybilmarkedet i år. Det vil i så fall være første gang i historien at over halvparten av alle nye biler som selges er elektriske.

Organisasjonen mener et større europeisk elbil-marked gjør at tilgangen på elbilmodeller vil øke også i Norge.

– Norge er fortsatt langt foran resten av Europa når det kommer til salg av elbiler, men vi ser tendenser til at det begynner å ta seg opp også i andre land og markeder på kontinentet og på verdensbasis.

Les også: Klart mindretall vil velge elbil: – Dette må vi løse