Verdens første flyvende elbåt skal frakte sommerturister i Sverige

Fra midten av august kan turister som besøker idylliske Koster i Sverige dra på båttur med et spesielt fartøy. Candela Seven er verdens første flyvende elbåt – en hydrofoil med vinger under vann som får skroget til å løfte seg 60 centimeter over havoverflaten når båten kommer opp i en hastighet på minst 17 knop.

Når båten svever over vannet, minimeres friksjonen med 80 prosent, og båten trenger mindre energi. Det gjør det mulig å kjøre langt med elbåten til sjøs, og Candela Seven har to-tre ganger lengre rekkevidde enn andre elbåter på markedet.

Fakta om Candela Seven: Lengde: 7,7 meter

Bredde: 2,4 meter

Vekt: 1300 kilo

Materiale: Kullfiber

Batterier: 40 kWh, Lithiumion, NMC

Motor: 65 KW (take-off), 55 kW (kontinuerlig effekt)

Toppfart: 30 knop

Rekkevidde: 50 nautiske mil i 20 knop

Båten er bygget på Lidingö utenfor Stockholm av gründer Gustav Hasselskog og et team ingeniører. Hasselskog har fått økonomisk støtte fra svenske myndigheter og private investorer, og har nå satt i gang serieproduksjon av båten. De første 15 båtene er allerede levert til kjøpere over hele verden.

Foto: Candela Speedboat

– Vi har solgt båter til Silicon Valley og De britiske Jomfruøyene. Men det kjennes ekstra kult å la besøkende nyte Sveriges vakreste miljøer, uten at naturen lider. Det er derfor jeg bygde båten, sier Hasselskog i en pressemelding.

Restaurant og kulturscene Kosterhavets Ekobod har kjøpt et eksemplar av båten, og skal tilby guidede turer i Kosterhavet nasjonalpark fra sensommeren av.

– Vi kommer til å tilby flyvende elektriske båtturer i nasjonalparken. Noen turer stopper vi på en holme og har piknik, andre turer serverer vi middag i vår restaurant med en smak av Kosterhavet, sier eier Ulf Eriksson.

Han har vokst opp på Koster, og driver økoturisme og restaurant i besteforeldrenes hus på Nordkoster. Den nye elbåten gjør det mulig for ham å tilby turistene mer bærekraftige turistopplevelser i skjærgården.

– Nå kan vi la øyboere og besøkende nyte det unike dyrelivet i nasjonalparken uten å forurense eller lage støy, og uten bølger bak båten. Den er perfekt for økoturisme. Rekkeviden er hele 50 nautiske mil i 20 knop. Vi kan til og med nå Ytre Hvaler, sier Eriksson.

