Kjell (58) fortviler etter Norgesferien: – Jeg er veldig skuffet

Forrige uke satte Kjell Børge Vatne og kona seg inn i en Ford bobil for å kjøre fra Stavanger og oppover langs norskekysten. På turen besøkte de Geiranger, Trollstigen, Atlanterhavsveien og flere andre plasser, før de snudde i Bodø.

På vei mot Trondheim opplevde de at noe var alvorlig galt med bilen.

– På Saltfjellet merket jeg at det var noe spinn hakkende galt med giret. Dagen etter kjørte jeg inn på et verksted for å undersøke hva feilen kunne være, sier Vatne til ABC Nyheter.

Les også: Raser over overfylte strender: «Fra paradis til helvete»



«Dette er ikke bra»



På verkstedet skal Vatne og kona ha blitt avvist før de kom inn døra for å forklare problemet. Han hevder de fikk beskjed fra de verkstedansatte at de ikke hadde kapasitet til å hjelpe.

Samme dag kjørte 58-åringen innom i alt fem verksteder, men heller ikke der fikk de hjelp.

TUR: Kjell Vatne og kona rakk å besøke Trollheimen før bobilen slo seg vrang. Foto: NTB scanpix

– Kun en gang ble en ansatt med ut i bilen. Han sa: «Dette er ikke bra», men de kunne ikke gjøre noe med det, sier Vatne.

Under inspeksjonen ble det påvist at femtegiret på Forden hadde røket. Dermed måtte Vatne og kona kjøre videre - uten femtegir.

Les også: Italiensk ferieby gjør endringer: – Som å laste bomber om bord

Kontaktet over 30 verksteder



58-åringen kontaktet da bobilutleieren, en privatperson fra Stavanger, for å informere om at girkassen på bilen var ødelagt. Utleieren kastet seg over telefonen i håp om å få bestilt reparasjon.

Det kunne han se langt etter.

ABC Nyheter har sett dokumentasjon fra Vatne og bobilutleieren på over 30 henvendelser til verksteder mellom Trondheim og Oslo, uten at noen kunne ta imot bilen samme dag. Distansen tilsvarer nærmere 500 kilometer. Verkstedene opplyste ifølge Vatne at de hadde mye å gjøre, andre at de ikke kunne reparere bilen før om en uke, eller så mye som en måned frem i tid, eller at de rett og slett ikke kunne reparere bobiler.



UTEN FEMTEGIR: Kjell Børge Vatne og kona kjørte fra Trondheim til Oslo uten femtegir. Distansen tilsvarer nærmere 500 kilometer. Foto: NAF reiseplanlegger

Både utleieren og Vatne reagerer på måten de har blitt møtt på. De mener verkstedene kunne prioritert annerledes.

– Når en kunde kommer innom med et problem, må man kunne forvente at de prøver å hjelpe til. Kanskje de kunne flyttet på en service eller noe annet som ikke hastet.

– Det er jo en servicebedrift de driver, og jeg forventer at folk har en slags prioritering. Hvordan ville de selv blitt behandlet i samme situasjon, spør han.

Les også: Fylleturistene tilbake på ferieøy – politiet fortviler

– Veldig skuffet



58-åringen er ikke imponert over servicen han ble møtt med.

– Serviceinnstillingen er veldig laber. Jeg hadde trodd at den norske ånden var på et helt annet plan. Det er jeg veldig skuffet over, sier han.

– Men du kunne kjøre bilen?

– For all del, dette er ikke krise. Men det er såpass alvorlig at jeg forventer å få assistanse fra en eller annen med litt omløp.

Selv om bilen har vært kjørbar, har det bydd på utfordringer. Lørdag er Vatne og kona på vei hjem fra Moss til Stavanger.

– Vi klarer oss, men giret er der fordi det har en funksjon. Utfordringen er at man ikke må legge bilen i femtegir, for da skjer det ting. Det er ikke bra for bilen. Man sitter og anstrenger seg når man kjører i flere timer. Det er klart det er slitsomt. Man får amputert ferien, det er det ingen tvil om, sier han.

Les også: Satt i baksetet – mot kjøreretningen på Mosseveien



Mye å gjøre



VERKSTED: Kommunikasjonssjef Egil Steinsland kjenner ikke igjen beskrivelsen av verkstedene. Foto: Thomas Brun/NTBscanpix

Kommunikasjonssjef i Norges bilbransjeforbund, Egil Steinsland, sier til ABC Nyheter at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at verkstedene ikke trår til.

– Det er alltid mye å gjøre om sommeren, men jeg kjenner meg ikke igjen i at det er helt umulig å få hjelp. Tradisjonelt sett har verkstedbransjen vært flink til å kaste seg rundt når det er krisetilfeller. Jeg tror og håper at dette ikke er en trend, sier Steinsland.

Han mener det vanligvis er god bemanning på verkstedene om sommeren.

– Det som er med bobil, og det som kan gjøre det komplisert, er at man må ha det ganske høyt under taket. Det er ikke alle verksted som tar imot bobiler, sier Steinsland.

Les også: Topp 5: Dette bør du vite før du leier bobil



Advarer mot stort trykk



Ifølge forsikringsselskapet If kan det bli stort trykk på enkelte verksteder i sommer, noe som kan medføre at det tar lengre tid enn normalt å få bilen ferdig. Utenfor ferie vil verkstedene normalt ha én til to uker ventetid. Midt på sommeren kan ventetiden bli lengre, både på grunn av ferieavvikling og forhold som er knyttet til corona.

Steinsland har ikke inntrykk av at verkstedene har mer å gjøre, selv om mange nordmenn er turister i eget land.

– Vi måler ikke kontinuerlig, men vi hørte at det var fullt trykk i juni, rett før ferien. Jeg har ikke belegg for å si at det er mer enn normalt i sommer, selv om det høres sannsynlig ut med tanke på trafikken.