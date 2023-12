Den 8. desember 2023 ble selskapet Fråst lansert i Norge. Dette som en forlengelse av Den Norske Isbilen.

Isbilen Fråst vil i tillegg til is fra nå av også levere frosne ferdigretter.

– Når du i fremtiden hører den velkjente Isbil-melodien, vil du bli møtt av en Fråst-bil med spennende produkter i tillegg til våre populære iskremer, sier Anita Scharffenberg, daglig leder i Fråst Norway i pressemeldingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Anita Scharffenberg, daglig leder i Fråst Norway. Foto: Signe Luksengard

Håper å redusere matsvinn

I førsteomgang har selskapet investert et tosifret millionbeløp i utvidelsen, og i løpet av de neste årene vil det investeres ytterligere summer.

Med denne endringen ønsker Fråst å utfordre take away-bransjen.

– Utviklingen i take away-markedet tilsier at vi ønsker å spise gode måltider i eget hjem, med høy grad av kos og bekvemmelighet. Fråst tilbyr kvalitetsmåltider laget på sjokkfryste råvarer, samt ikke minst en unik distribusjonsmodell og helårsvirksomhet som vil konkurrere med take-away-restauranter og hjemleveringstjenester. Vi lanserte selskapet nylig i Danmark og nå i Norge, deretter ekspanderer vi i Europa, sier Anita Scharffenberg, daglig leder i Fråst Norway i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fråst sine produkter er spesialutviklet og selges kun hos Fråst.

De starter med å lansere en rekke retter inspirert av det italienske kjøkkenet, hovedsakelig vegetariske. Fråst håper deres ferdigmåltider skal hjelpe forbrukerne med å redusere matsvinn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Pizzaen Fungo Fantastico er an av frossen rettene Fråst nå har lansert. Foto: Fråst

Vil trygge arbeidsplasser året rundt

Per nå har Fråst over 100 biler på norske veier omkring hele landet og planlegger å kjøre nærmere 20.000 ruter i 2024. Bedriften har høye ambisjoner og forventer en betydelig omsetningsvekst gjennom å ha flere ansatte, etablere en helårsvirksomhet og utvikling av både sortiment og ikke minst netthandel.

– I Norge handler prosessen også om å trygge arbeidsplasser året rundt og ikke være basert på sommersesongen. Alle kjenner Isbilen, vi er en nostalgisk aktør for mange, og det er det viktig å ta vare på. Samtidig utvider vi sortimentet slik at vi er relevante for kundene våre året rundt. Markedet for frossenmat er i sterk vekst, og kvaliteten på vår frossenmat er av betydelig bedre kvalitet. Det vet vi nordmenn vil sette pris på, sier Scharffenberg.